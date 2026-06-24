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主被動ETF不用二選一！詹璇依「雙核心」配置：散戶別業餘挑戰專業

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依以運動球隊譬喻個股、被動ETF與主動基金的差異，主張主被動雙核心策略並呼籲業餘投資人切勿盲目選股。記者曾原信／攝影
財經主持人詹璇依以運動球隊譬喻個股、被動ETF與主動基金的差異，主張主被動雙核心策略並呼籲業餘投資人切勿盲目選股。記者曾原信／攝影

財經主持人詹璇依在影音內容中，以運動球隊的「黃金鐵三角」白話譬喻，為投資人全面解析個股、被動式ETF與主動式基金（含主動式ETF）的差異與配置策略。

她指出：買個股等同於「選球員」，需要極佳的眼光；買被動式ETF則是「選一整支球隊」，追求的是市場的平均分數與穩定度；而買主動式ETF或主動基金，則是「選教練（經理人）」，勝在靈活調度與爭取超額報酬。

詹璇依分析，被動式ETF（如S&P 500、那斯達克100、費城半導體或台股前50大市值型產品）是買下整支球隊的戰績，跟著市場成長，但遇到低潮期時缺乏彈性。

主動式產品則是重金禮聘經理人當教練，能主動淘汰狀況不佳的個股、換上具潛力的黑馬，在市場不好時提供下檔保護並創造超額報酬。

主被動雙核心策略

針對近半年熱門的主動式ETF，她強調其前身就是行之有年的主動基金，投資人不需要在主被動產品中二選一，她不推崇傳統的核心加衛星配置，而是主張「雙核心」策略，將兩者同時作為資產主力。

針對如何檢視主動型產品的績效，詹璇依提醒不可只看短期就解雇教練，至少應觀察半年到一年...

如何考核明星經理人？

若經理人在大漲時沒跟上、大跌時守不住，連續觀察三次都輸給沒有教練的普通球隊，才需考慮列入觀察名單或更換，以避免頻繁更換產生過多成本。

至於一般投資人是否該買個股，詹璇依認為這等同於當球探去挖掘黑馬，需要花費大量時間研究財報（體能）、籌碼面（心理）與產業基本面（潛力）。

散戶別用業餘挑戰專業

她奉勸大眾「不要在業餘的時間去挑戰專業的教練」，若想專注本業與享受生活，最好的方式是先買票看球，亦即先透過ETF和基金讓專業團隊幫忙打仗；等看久、有感覺之後，再撥出少部分零用錢嘗試選球員（買個股）。

她總結，被動式ETF贏在穩定、主動式操作贏在調度、個股則贏在眼光，交給專業經理人操作，才是更穩健的理財心法。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

費城半導體 ETF 那斯達克

詹璇依 基金小姐姐

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