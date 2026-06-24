23歲資產衝破336萬！他18歲被媽媽帶去開戶 靠1檔股票賺3倍

年輕時若能及早建立投資觀念，成果可能比想像中更驚人。一名歲男網友近日分享，自己今年將滿23歲，他在18歲時就在媽媽帶領下開立證券戶，並開始用大學打工存下來的閒錢買股，沒想到近幾年手中持股突然大漲，資產還在短短兩個月內翻了3倍，總共來到336萬元，讓他不禁直呼「很不真實」。

原PO在Dcard發文表示，媽媽從他成年以來，就不斷告訴他投資的重要性，更向他推薦日電貿（3090）這家公司，認為配息不錯，可以考慮買進。

原PO表示，大學期間只要打工有多餘收入，就會一張一張慢慢買進日電貿，最後默默累積到10張。雖然上個月一時手癢賣掉1張，但近期日電貿成為市場焦點，股價大幅上漲，也讓他的資產短短兩個月內翻了3倍。

原PO目前總資產已達336萬4602元，面對突如其來的財富增加，他坦言，最近開始思考到底該不該停利，將部分獲利先落袋為安。但他也說，自己其實沒什麼物慾，平常生活相當單純，幾乎就是工作與家裡兩點一線，即使突然多了這筆資產，也不知道該怎麼使用。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我覺得你媽的想法很好，趁著股市正熱，跟上這波熱潮翻倍資產」、「我也想體驗資產暴增的感覺」、「先存一半的錢，另一半的錢活用」、「大哥如果你覺得錢太多，那可以分我一點嗎」。

也有網友建議，如果短期沒有用錢需求，可以等出場時機將個股賣掉，先準備好6個月生活費作為緊急備用金，再把部分資金放進高利數位帳戶滾利息，剩下資產則可考慮分批投入0050、美股VOO等大盤型ETF，長期放個5到10年，透過複利累積資產，「比玩個股來得更安心，晚上可以好好睡覺。」

被動元件代理商日電貿16日公布5月自結數，單月歸屬母公司業主淨利1.41億元，年增達7,150%；今年首季營收達44.92億元、年增18.34%，歸屬母公司業主淨利4.8億元，年增37.14%，每股純益1.70元。展望後市，AI伺服器與高階AI晶片需求持續推升被動元件用量。隨GPU功耗提高、機櫃電力架構日益複雜，高容值積層陶瓷電容（MLCC）、鉭電容、固態電容及鋁電解電容需求同步升溫，部分AI相關產品已出現缺貨與交期延長情況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。