彭博報導台股炒股狂潮！融資餘額1年暴增160％ 網：勇敢的人先享受世界
彭博資訊報導台灣股市狂熱現象，指出現年26歲、待業的鄭安迪靠借來的資金，持有約6萬美元、約新台幣190萬元的台灣科技股。他甚至給出投資建議「隨便買一支股票，反正都會賺」，也讓外媒將台灣視為全球AI熱潮下，市場情緒最沸騰的代表之一。
報導提到，台股過去一年漲幅超過100%，短短數周內超越英國、加拿大與印度，躍居全球第五大股市。這波行情也帶動開戶、交易與借貸熱潮，從青少年開證券戶，到券商網站因交易量暴增當機，甚至有券商融資額度達內部上限，部分投資人轉向銀行申貸或解約理財商品，把資金投入股市。
不過，市場過熱也讓專家示警。中央大學經濟系教授吳大任認為，台股已明顯過熱，若市場劇烈修正，可能對把股票視為快速致富工具的年輕投資人造成「毀滅性打擊」。報導也指出，台灣投資人向券商借貸買股的融資餘額，過去12個月暴增160%，逼近2000年崩盤前高點。
PTT網友看完則反應兩極，有人認為這類新聞開始密集出現，市場氣氛確實讓人警覺，留言「這種新聞開始層出不窮 看來真的丸子」、「糕點真的到了」、「賺錢太容易，最後就很難停利」。但也有人仍看多，直呼「隨便買 確實隨便賺」、「台股根本不會跌 免驚」、「勇敢的人先享受世界」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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