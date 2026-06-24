快訊

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

伊朗還能在荷莫茲收通行費嗎？魯比歐：任何國家都不得在國際水道收錢

彭博報導台股炒股狂潮！融資餘額1年暴增160％ 網：勇敢的人先享受世界

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博報導台灣炒股狂潮，點出台股一年漲幅逾100%、融資餘額暴增，以及待業青年借錢買科技股現象，引發市場對AI行情與槓桿風險的討論。記者曾原信／攝影
彭博報導台灣炒股狂潮，點出台股一年漲幅逾100%、融資餘額暴增，以及待業青年借錢買科技股現象，引發市場對AI行情與槓桿風險的討論。記者曾原信／攝影

彭博資訊報導台灣股市狂熱現象，指出現年26歲、待業的鄭安迪靠借來的資金，持有約6萬美元、約新台幣190萬元的台灣科技股。他甚至給出投資建議「隨便買一支股票，反正都會賺」，也讓外媒將台灣視為全球AI熱潮下，市場情緒最沸騰的代表之一。

報導提到，台股過去一年漲幅超過100%，短短數周內超越英國、加拿大與印度，躍居全球第五大股市。這波行情也帶動開戶、交易與借貸熱潮，從青少年開證券戶，到券商網站因交易量暴增當機，甚至有券商融資額度達內部上限，部分投資人轉向銀行申貸或解約理財商品，把資金投入股市。

編輯推薦

不過，市場過熱也讓專家示警。中央大學經濟系教授吳大任認為，台股已明顯過熱，若市場劇烈修正，可能對把股票視為快速致富工具的年輕投資人造成「毀滅性打擊」。報導也指出，台灣投資人向券商借貸買股的融資餘額，過去12個月暴增160%，逼近2000年崩盤前高點。

PTT網友看完則反應兩極，有人認為這類新聞開始密集出現，市場氣氛確實讓人警覺，留言「這種新聞開始層出不窮 看來真的丸子」、「糕點真的到了」、「賺錢太容易，最後就很難停利」。但也有人仍看多，直呼「隨便買 確實隨便賺」、「台股根本不會跌 免驚」、「勇敢的人先享受世界」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 炒股 彭博 加拿大 融資 AI 槓桿

延伸閱讀

南亞科（2408）沒理由只值500元？股民喊「一定會破千」 網笑：1000點名叫我起床

台積電（2330）衝2500元非重點？魏哲家的「保證未來生活無虞」應是指這個！

財經圈驚呆！貸款500萬買股登上彭博 「股市反指標」巴逆逆：我這輩子沒想到

0050就夠了！不用搭主動式ETF…郭哲榮「時間還給生活與家人」：全壓0050關看盤軟體

相關新聞

彭博報導台股炒股狂潮！融資餘額1年暴增160％ 網：勇敢的人先享受世界

台灣股市近期狂熱，融資餘額一年內暴增160%，成為全球股市的熱門焦點。年輕投資人借資金進場，專家警告市場過熱可能導致劇烈修正，影響尋求快速致富的年輕人。

台灣為何不出記憶體ETF？網敲碗納入美光、群聯…被潑冷水：只有崩一個字

隨著記憶體題材熱度上升，有網友提議台灣應推出記憶體ETF，納入美光、群聯等公司。然而，業內觀點分歧，提醒記憶體市場波動大，不宜長期投資，質疑ETF的可行性。

AI帶動鑽石散熱需求！網點名「台灣受惠股」可望跟上漲幅

隨著AI晶片效能持續提升，散熱問題逐漸成為產業發展瓶頸。中國媒體近日報導，英特爾執行長陳立武公開表示已投資人造金剛石晶圓公司，看好鑽石在半導體封裝散熱上的應用潛力，帶動中國培育鑽石概念股集體飆漲，也讓「鑽石散熱」成為市場最新熱門話題。

韓股遭遇史上最大跌點！盤中大崩盤觸發熔斷 因議員想課「未實現收益稅」？

韓股23日創下歷史最大跌點，KOSPI指數盤中重挫9.99％，觸發熔斷機制。市場恐慌部分源於議員提出未實現收益課稅方案，雖立法尚遠，但已對韓股造成衝擊，引發網友熱議資金外流。

神祕大戶砸19億押注美光財報！網直指「非豪賭」風險不高原因曝

美光（Micron）即將公布最新財報，市場資金提前躁動。根據外媒報導，一名神祕大戶豪砸6100萬美元（約新台幣19.3億元），買進800份7月17日到期、履約價430美元的深度價內買權，引發市場高度關注，選擇權市場預估美光財報後股價波動幅度將達10%，可能創下2024年底以來最大預期震盪。

股市震盪獲利蒸發近半⋯他看傻：怎麼停利？網勸「短期不缺錢」就免怕

台股近期波動劇烈，不少期貨投資人搭上多頭列車卻也被突如其來的震盪嚇出一身冷汗。一名網友在PTT發文表示，自己台指期均價約在46000點附近，眼見夜盤一度衝上49200點，帳面獲利超過3000點，原本心態相當輕鬆，甚至覺得就算回檔1000點也無傷大雅，沒想到不到24小時獲利就蒸發近半，從「賺爆」變成「怎麼沒賺到錢」，忍不住發問「這種超快速震盪到底該怎麼停利？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。