台灣為何不出記憶體ETF？網敲碗納入美光、群聯…被潑冷水：只有崩一個字

記憶體題材近期在市場討論度升溫，有網友在PTT發文提問，既然美國已有記憶體ETF，台灣投信為何不推出本土版本？他認為可納入記憶體三巨頭、台灣本土記憶體雙雄一隻貓，再加上群聯、宜鼎等記憶體控制晶片相關公司，形成一檔主題型ETF。

原PO也提到，台灣近年ETF越出越多，尤其主動型ETF看起來不少成分雷同，因此好奇為何沒有專門鎖定記憶體產業的ETF。不過網友看法分歧，有人直接回「買Dram就好了啊」，也有人認為「真正在做記憶體的也沒幾間」，不一定需要再包成ETF。

也有網友從產業循環角度提醒，記憶體波動大，不見得適合做成長期主題ETF，直言「你認為記憶體會一直長紅？別傻了」、「單一主題型的etf只有崩一個字形容」。另有人拿過去航運行情類比，留言「你先問為何幾年前不出航運ETF」、「下一篇 為何不出航運ETF」。

支持者則認為，若真的推出跨市場版本，或許可以納入三星、SK海力士、美光、凱俠等國際大廠，有網友問「不能出個sk+三星+美光+凱俠佔80%的那種?」但也有人回應，若要買這些標的，「那買DRAM就好了阿」。

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