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慘跌近10％後反彈！韓股今開盤漲逾3％ 昨遭未實現收益稅重創熔斷創紀錄
韓股今（24）日開盤反彈，KOSPI指數盤中來到8484.05點，上漲280.21點、漲幅3.42％，暫時收復昨日部分跌幅。
韓國股市23日遭遇「黑色星期二」，KOSPI指數盤中重挫並觸發全面暫停交易的熔斷機制，恢復交易後仍無法止跌，終場收在8203.84點，單日跌幅達9.99％，跌掉910.71點，創下韓股史上最大跌點。
引爆市場恐慌的原因之一，指向韓國國會議員當天在稅制改革論壇中拋出構想，主張股票、房地產等投資資產的「未實現收益」也納入課稅範圍。雖然距離真正立法上路仍有很長距離，但消息一出，仍對原本承壓的韓股造成進一步衝擊。
對於未實現收益課稅，網友幾乎一面倒炸鍋「未實現收益課稅，繳完了如果還是沒賣，之後下跌要怎麼算？ 討論這東西就很白癡」，也有人酸「不賣未實現！賣了已實現！橫批：資金出走！」還有人反問「那股票跌要退稅嗎」。
也有網友把焦點放在資金流向「資金往台灣」、「台灣不課證所稅的，韓國資金可以考慮來台灣投資的」，甚至有人笑稱「大台股歡迎韓國歐巴的」。不過也有網友認為，韓股暴跌不一定只和稅制有關，可能還包括槓桿ETF監管、半導體股獲利了結、美光財報前觀望等因素。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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