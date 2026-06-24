慘跌近10％後反彈！韓股今開盤漲逾3％ 昨遭未實現收益稅重創熔斷創紀錄

台股近期波動劇烈，不少期貨投資人搭上多頭列車卻也被突如其來的震盪嚇出一身冷汗。一名網友在PTT發文表示，自己台指期均價約在46000點附近，眼見夜盤一度衝上49200點，帳面獲利超過3000點，原本心態相當輕鬆，甚至覺得就算回檔1000點也無傷大雅，沒想到不到24小時獲利就蒸發近半，從「賺爆」變成「怎麼沒賺到錢」，忍不住發問「這種超快速震盪到底該怎麼停利？」

2026-06-24 07:59