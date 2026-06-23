財經圈驚呆！貸款500萬買股登上彭博 「股市反指標」巴逆逆：我這輩子沒想到

以股市反指標聞名的投資網紅「巴逆逆」日前因信貸買股掀話題，沒想到這股台灣散戶投資熱潮，竟被全球知名財經媒體彭博社注意到。她今天在社群發文自嘲，「我這輩子沒想到會上彭博社，我終於要去華爾街教美國人做股票了嗎」，貼文一出笑翻大批網友，讓這波貸款買股話題從台灣社群一路燒到國際財經媒體。

彭博關注AI與台積電概念帶動台股近一年狂飆100%漲幅，也推升台灣散戶「怕錯過行情」的追股心理。過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股金額暴增160%，目前總額已接近2000年股市崩盤前的歷史高點；6月因股票交易引發的投資人違約金額也突破20億元，創下2019年開始公布資料以來最高單月紀錄。

根據彭博報導指出，39歲的巴逆逆原本一直拒絕負債來擴大投資報酬，但眼看股市天天創高、身邊朋友獲利遠遠超過自己，最終在5月貸款500萬元投入股市。她也坦言，自己終究還是敗給了「害怕錯過」（FOMO）的心理。

回顧1個多月前，巴逆逆在5月6日曾發文公開自己以信貸資金投資的第一天，買進主動式ETF 00981A後，盤中馬上由紅翻黑下挫2%，她當時自嘲交易額度「還好只給我20萬」。

彭博消息曝光後，粉專「科技工作講Tech Job N Talk」也發文直呼「太扯了，科技業業務，做股票做到上彭博社」；Inside創辦人蕭上農笑稱「當巴逆逆因為信貸上了彭博，正二貸款貼文激增」；財經專欄作家李柏鋒也驚呼「巴逆逆上了Bloomberg！」

還有網友笑說，「這就是今天全球大跌的原因嗎？」、「難怪國際整個都下去了」，巴逆逆也被對比名人影響力，「美國有巴菲特，台灣有巴逆逆」、「要把川普幹掉，自己畫K線了嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。