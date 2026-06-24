饗賓拚年底上市⋯股民看好訂位實力！網敲碗股東優先訂位

國內餐飲業再掀IPO熱潮，Buffet龍頭饗賓集團預計7月向證交所送件申請上市，力拚年底掛牌，成為今年最受市場關注的餐飲新兵之一。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為饗賓與近年表現不佳的餐飲股相比，具備更強品牌力與市場競爭優勢。

根據媒體報導，饗賓集團今年1月已登錄興櫃，目前旗下品牌包括饗食天堂、饗饗、旭集、A JOY等，第一季全台店數突破100家。集團規劃全年展店15家，其中旭集預計進駐台中大遠百，新品牌「Urban Paradise」也將持續拓展高端餐飲市場。

除了饗賓之外，今年餐飲業資本市場動作頻頻。王品集團宣布規劃分拆中國事業群「合品」上市；開展餐飲力拚下半年上櫃；以繼光香香雞聞名的香繼光也將於本周登錄興櫃。業界認為，餐飲業者正逐步透過資本市場取得資金，支應品牌拓展與海外布局需求。

對於饗賓即將上市，PTT網友普遍給予較正面的評價。許多人認為饗賓與築間等近期表現不佳的餐飲股有本質差異，「饗賓餐廳都客滿，築間拿什麼跟它比」、「饗饗、旭集天天客滿」、「假日晚餐根本不好訂」，認為品牌號召力與實際消費需求仍相當強勁。

不少人特別提到旗下高端品牌的熱門程度，「A JOY超難訂，假日拼手速也不一定搶得到」、「旭集跟饗饗真的天天客滿」，甚至有網友笑稱若成為股東能享有優先訂位資格，「買個股票看能不能優先訂A JOY」。

然而，也有部分投資人對餐飲股長期成長性抱持保留態度。有網友指出，餐飲業最大的問題在於展店天花板明顯，「都客滿代表營收已經到頂」、「走不出台灣市場，成長有限」，認為市場規模與獲利能力不易像科技股般持續擴張。

另外也有投資人擔憂IPO後股價表現，提到近年不少新掛牌個股都有「上市即高點」現象，「餐飲業上市，懂得都懂」、「很多IPO首周就是最高點」，提醒投資人仍需留意評價與市場情緒風險。

在留言區最熱門的話題之一，則是未來可能出現的股東福利。許多網友開始敲碗股東紀念品與餐券優惠，「如果每年送10張餐券我就買」、「股東會直接辦在A JOY裡面我買10張」、「股東幾折？」相關討論相當熱烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。