快訊

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

伊朗還能在荷莫茲收通行費嗎？魯比歐：任何國家都不得在國際水道收錢

聽新聞
0:00 / 0:00

饗賓拚年底上市⋯股民看好訂位實力！網敲碗股東優先訂位

聯合新聞網／ 綜合報導
饗賓集團計劃於年底上市，成為餐飲業的焦點，市場反應熱烈。旗下品牌持續拓展，目前全台店數超過100家，PTT網友對其品牌實力表示樂觀，特別提到高端品牌A JOY的熱度。儘管投資人對長期成長性持保留態度，但股東福利討論亦引起關注。圖／饗賓集團提供
饗賓集團計劃於年底上市，成為餐飲業的焦點，市場反應熱烈。旗下品牌持續拓展，目前全台店數超過100家，PTT網友對其品牌實力表示樂觀，特別提到高端品牌A JOY的熱度。儘管投資人對長期成長性持保留態度，但股東福利討論亦引起關注。圖／饗賓集團提供

國內餐飲業再掀IPO熱潮，Buffet龍頭饗賓集團預計7月向證交所送件申請上市，力拚年底掛牌，成為今年最受市場關注的餐飲新兵之一。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為饗賓與近年表現不佳的餐飲股相比，具備更強品牌力與市場競爭優勢。

根據媒體報導，饗賓集團今年1月已登錄興櫃，目前旗下品牌包括饗食天堂、饗饗、旭集、A JOY等，第一季全台店數突破100家。集團規劃全年展店15家，其中旭集預計進駐台中大遠百，新品牌「Urban Paradise」也將持續拓展高端餐飲市場。

除了饗賓之外，今年餐飲業資本市場動作頻頻。王品集團宣布規劃分拆中國事業群「合品」上市；開展餐飲力拚下半年上櫃；以繼光香香雞聞名的香繼光也將於本周登錄興櫃。業界認為，餐飲業者正逐步透過資本市場取得資金，支應品牌拓展與海外布局需求。

對於饗賓即將上市，PTT網友普遍給予較正面的評價。許多人認為饗賓與築間等近期表現不佳的餐飲股有本質差異，「饗賓餐廳都客滿，築間拿什麼跟它比」、「饗饗、旭集天天客滿」、「假日晚餐根本不好訂」，認為品牌號召力與實際消費需求仍相當強勁。

不少人特別提到旗下高端品牌的熱門程度，「A JOY超難訂，假日拼手速也不一定搶得到」、「旭集跟饗饗真的天天客滿」，甚至有網友笑稱若成為股東能享有優先訂位資格，「買個股票看能不能優先訂A JOY」。

然而，也有部分投資人對餐飲股長期成長性抱持保留態度。有網友指出，餐飲業最大的問題在於展店天花板明顯，「都客滿代表營收已經到頂」、「走不出台灣市場，成長有限」，認為市場規模與獲利能力不易像科技股般持續擴張。

另外也有投資人擔憂IPO後股價表現，提到近年不少新掛牌個股都有「上市即高點」現象，「餐飲業上市，懂得都懂」、「很多IPO首周就是最高點」，提醒投資人仍需留意評價與市場情緒風險。

在留言區最熱門的話題之一，則是未來可能出現的股東福利。許多網友開始敲碗股東紀念品與餐券優惠，「如果每年送10張餐券我就買」、「股東會直接辦在A JOY裡面我買10張」、「股東幾折？」相關討論相當熱烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

饗賓

延伸閱讀

手持0050、0052、009816⋯月投2萬該買哪支？網勸專注這一檔

台積電（2330）衝2500元非重點？魏哲家的「保證未來生活無虞」應是指這個！

0050就夠了！不用搭主動式ETF…郭哲榮「時間還給生活與家人」：全壓0050關看盤軟體

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

相關新聞

彭博報導台股炒股狂潮！融資餘額1年暴增160％ 網：勇敢的人先享受世界

台灣股市近期狂熱，融資餘額一年內暴增160%，成為全球股市的熱門焦點。年輕投資人借資金進場，專家警告市場過熱可能導致劇烈修正，影響尋求快速致富的年輕人。

台灣為何不出記憶體ETF？網敲碗納入美光、群聯…被潑冷水：只有崩一個字

隨著記憶體題材熱度上升，有網友提議台灣應推出記憶體ETF，納入美光、群聯等公司。然而，業內觀點分歧，提醒記憶體市場波動大，不宜長期投資，質疑ETF的可行性。

AI帶動鑽石散熱需求！網點名「台灣受惠股」可望跟上漲幅

隨著AI晶片效能持續提升，散熱問題逐漸成為產業發展瓶頸。中國媒體近日報導，英特爾執行長陳立武公開表示已投資人造金剛石晶圓公司，看好鑽石在半導體封裝散熱上的應用潛力，帶動中國培育鑽石概念股集體飆漲，也讓「鑽石散熱」成為市場最新熱門話題。

韓股遭遇史上最大跌點！盤中大崩盤觸發熔斷 因議員想課「未實現收益稅」？

韓股23日創下歷史最大跌點，KOSPI指數盤中重挫9.99％，觸發熔斷機制。市場恐慌部分源於議員提出未實現收益課稅方案，雖立法尚遠，但已對韓股造成衝擊，引發網友熱議資金外流。

神祕大戶砸19億押注美光財報！網直指「非豪賭」風險不高原因曝

美光（Micron）即將公布最新財報，市場資金提前躁動。根據外媒報導，一名神祕大戶豪砸6100萬美元（約新台幣19.3億元），買進800份7月17日到期、履約價430美元的深度價內買權，引發市場高度關注，選擇權市場預估美光財報後股價波動幅度將達10%，可能創下2024年底以來最大預期震盪。

股市震盪獲利蒸發近半⋯他看傻：怎麼停利？網勸「短期不缺錢」就免怕

台股近期波動劇烈，不少期貨投資人搭上多頭列車卻也被突如其來的震盪嚇出一身冷汗。一名網友在PTT發文表示，自己台指期均價約在46000點附近，眼見夜盤一度衝上49200點，帳面獲利超過3000點，原本心態相當輕鬆，甚至覺得就算回檔1000點也無傷大雅，沒想到不到24小時獲利就蒸發近半，從「賺爆」變成「怎麼沒賺到錢」，忍不住發問「這種超快速震盪到底該怎麼停利？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。