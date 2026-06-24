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AI帶動鑽石散熱需求！網點名「台灣受惠股」可望跟上漲幅

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著AI晶片效能提升，散熱需求激增。英特爾執行長投資人造金剛石晶圓，預示鑽石散熱具有巨大的市場潛力，並助推中國相關概念股上漲。預估全球鑽石散熱市場將由2026年的87億元成長至2030年的近600億元。台灣相關股票如神達、雙鴻等受到關注。(記者余承翰／攝影)
隨著AI晶片效能提升，散熱需求激增。英特爾執行長投資人造金剛石晶圓，預示鑽石散熱具有巨大的市場潛力，並助推中國相關概念股上漲。預估全球鑽石散熱市場將由2026年的87億元成長至2030年的近600億元。台灣相關股票如神達、雙鴻等受到關注。(記者余承翰／攝影)

隨著AI晶片效能持續提升，散熱問題逐漸成為產業發展瓶頸。中國媒體近日報導，英特爾執行長陳立武公開表示已投資人造金剛石晶圓公司，看好鑽石在半導體封裝散熱上的應用潛力，帶動中國培育鑽石概念股集體飆漲，也讓「鑽石散熱」成為市場最新熱門話題。

根據媒體報導，輝達新一代Vera Rubin架構GPU功耗已達2300瓦，局部熱流密度甚至超過每平方公分1000瓦。傳統散熱材料如銅的導熱係數約400W/(m·K)，而金剛石理論導熱能力可達2200W/(m·K)，超過銅材5倍以上，加上熱膨脹係數接近矽晶片，因此被視為高效散熱的理想材料。

券商預估，隨著2.5D、3D先進封裝普及，金剛石散熱有望從實驗室逐步走向量產。部分研究機構甚至預測，全球AI晶片用金剛石散熱市場規模將從2026年的87億元人民幣，成長至2030年的近600億元人民幣。

消息曝光後，PTT股板也掀起熱烈討論。部分網友認為從材料特性來看確實具有發展潛力，「導熱率比純銅高很多」、「鑽石本來就是高導熱又高絕緣材料」、「這個方向其實研究很久了」，認為AI晶片散熱需求增加後，相關技術有機會加速落地。

有具相關背景的網友則表示，鑽石散熱在學術界並非新題材，「剛好有進過類似實驗室，我覺得還真的有可能」，認為材料本身優勢明確。不過也有人指出，真正困難的並非材料性能，而是後續加工與量產成本問題，「材料研究很多，但切割、堆疊很麻煩」、「產業仍處於技術驗證和產能爬坡階段」。

不過也有不少投資人保持懷疑態度。有網友直言「感覺只是炒作鑽石概念股」，認為若技術真的成熟，業界未必會如此高調宣傳。另有人提到，過去市場也曾大力吹捧石墨烯散熱，但後來熱度逐漸消退，因此對鑽石散熱是否能真正大規模商業化仍持保留看法。

至於台灣是否有相關受惠公司，也成為討論焦點。有網友點名神達，聲稱與美國鑽石散熱業者Akash Systems合作，甚至已取得大額訂單；也有人認為現階段台灣較直接受惠的仍是傳統散熱族群，包括雙鴻、奇鋐、健策、建準等AI伺服器散熱供應鏈業者。另有部分投資人聯想到中碳、碳材料供應商以及先進封裝概念股，但目前市場尚未形成明確共識。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鑽石 AI 散熱

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