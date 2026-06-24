股市震盪獲利蒸發近半⋯他看傻：怎麼停利？網勸「短期不缺錢」就免怕

台股近期波動劇烈，不少期貨投資人搭上多頭列車卻也被突如其來的震盪嚇出一身冷汗。一名網友在PTT發文表示，自己台指期均價約在46000點附近，眼見夜盤一度衝上49200點，帳面獲利超過3000點，原本心態相當輕鬆，甚至覺得就算回檔1000點也無傷大雅，沒想到不到24小時獲利就蒸發近半，從「賺爆」變成「怎麼沒賺到錢」，忍不住發問「這種超快速震盪到底該怎麼停利？」

原PO坦言，當時看到獲利墊高後產生安全感，認為成本離現價已有3000點距離，因此沒有積極處理部位。然而市場隨後快速反轉，短時間內回吐近3000點漲幅，讓他深刻感受到獲利回撤帶來的心理衝擊，也開始思考波段單該如何設定停利策略。

貼文曝光後，引發股板熱烈討論。部分網友認為既然是做長線部位，就不該太在意短期波動，「作波段就是絕不留戀，做長線就是裝死不看波動」、「台指長期向上停利三小」、「短期不缺錢停什麼利」，認為只要趨勢未變就應繼續持有。

也有人提出具體操作方式。有網友表示自己習慣以月線作為停利依據；另有投資人分享採用5日均線出場法，只要跌破關鍵均線就獲利了結。不過原PO回應，這次正好遇到跳空跌破5日線的情況，讓停利策略也難以完美執行。

另一派則認為問題核心其實是心態管理。有網友指出，從「賺很多」到「賺一半」再到「怎麼沒賺到」，正是投資人常見的獲利回吐心理效應，「昨天+108%，現在剩+30%，只能怪自己太貪了」。也有人提醒，做期貨本來就必須接受高波動，「期貨跟現貨是兩回事」、「一堆人都是看1分K、5分K操作」，如果無法承受短時間大幅震盪，可能更適合現貨投資。

此外，不少人認為目前市場環境下，持有期貨過夜本身就是高風險行為。有網友直言「夜盤是假的要講幾次」，也有人建議保證金帳戶應預留足夠資金因應單日跌停風險，其餘資金則轉往高利活存，降低突發行情帶來的壓力。

值得注意的是，也有部分網友持續看好後市，認為46000點成本仍相當有利，甚至喊出「12月10萬點」、「再過一個月會後悔自己停利」等樂觀看法。不過也有人反向警告，「46000很快就要賠錢了，還不快賣」，顯示市場對後市看法依舊分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。