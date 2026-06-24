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神祕大戶砸19億押注美光財報！網直指「非豪賭」風險不高原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
美光即將公布財報，神祕大戶豪砸6100萬美元購買800份7月到期的深度價內買權，引發高度關注。市場預估其股價波動幅度將達10%。PTT網友則認為此交易風險不高，並稱其類似現股操作。（路透）
美光即將公布財報，神祕大戶豪砸6100萬美元購買800份7月到期的深度價內買權，引發高度關注。市場預估其股價波動幅度將達10%。PTT網友則認為此交易風險不高，並稱其類似現股操作。（路透）

美光（Micron）即將公布最新財報，市場資金提前躁動。根據外媒報導，一名神祕大戶豪砸6100萬美元（約新台幣19.3億元），買進800份7月17日到期、履約價430美元的深度價內買權，引發市場高度關注，選擇權市場預估美光財報後股價波動幅度將達10%，可能創下2024年底以來最大預期震盪。

美光目前已成為AI記憶體熱潮最大受惠者之一，今年以來股價累計漲幅高達284%。在財報公布前夕，選擇權市場交易熱絡，其中買權成交金額高達26億美元，占總交易額近8成，顯示市場資金明顯偏向看多。最受矚目的則是上述神祕買家大手筆布局深度價內買權，被視為對財報結果投下信任票。

不過，PTT股板網友對「豪賭」的說法並不買單，許多人認為媒體刻意誇大。由於430美元履約價遠低於美光現行股價1200美元以上水準，不少熟悉選擇權的投資人指出，這類深度價內買權本質上與持有現股相當接近，並非一般人想像中高風險、高槓桿的賭博操作。

有網友直言「430 Call其實就跟個股沒兩樣」、「深度價內基本等於現貨」，認為這筆交易更像是利用選擇權提高資金效率，而非押注財報單日暴漲暴跌。也有人指出，這種做法的槓桿倍數可能僅約1倍多，遠低於市場印象中的選擇權操作。

另一派網友則猜測背後可能存在內線資訊。由於交易規模龐大，加上財報公布在即，有人開玩笑表示「一定偷看答案了」、「是不是川投顧兒子」，甚至有人質疑「神秘客得到內線，有人眼紅要殺爆」。不過也有投資人提醒，買方願意砸下巨資，同時代表市場上也有人願意賣出同等規模部位，因此未必能單純解讀為絕對看多。

對於財報後股價波動預估10%的說法，PTT網友反應也相當淡定。許多人認為在今年AI概念股動輒單日大漲大跌的背景下，10%根本稱不上誇張。「10%很多嗎？」、「夜盤都快10%了」、「今年一堆股票波動都放超大」等留言頻頻出現。

此外，也有不少投資人聯想到輝達（NVIDIA）與AMD近期財報行情。部分網友認為，即便財報優於預期，華爾街仍可能藉機獲利了結，「考100分但市場期待200分」、「財報開完鐵定崩，華爾街老把戲」等觀點獲得討論。不過另一派則認為，美光身處AI記憶體產業核心，若財報與展望持續強勁，仍有機會複製近期記憶體族群的強勢表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美光 記憶體

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