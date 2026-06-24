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美銀預測Fed今年連升3次息！股民不買單：川普會先發瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
美國銀行預測聯準會將於今年連升三次利率，市場反應熱烈但多持懷疑態度。投資人認為此預測過於激進，特別是考量到政治因素與經濟基本面。經濟學家指出勞動市場強勁及通膨壓力高，需進一步緊縮；但也有網友質疑升息必要性。（路透）
美國銀行預測聯準會將於今年連升三次利率，市場反應熱烈但多持懷疑態度。投資人認為此預測過於激進，特別是考量到政治因素與經濟基本面。經濟學家指出勞動市場強勁及通膨壓力高，需進一步緊縮；但也有網友質疑升息必要性。（路透）

美國銀行（Bank of America）最新報告大幅翻修貨幣政策預測，認為聯準會（Fed）不但不會在短期內降息，反而可能於今年9月、10月及12月各升息1碼，全年累計升息3碼，並將高利率維持至2028年後才有機會重啟降息循環。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少投資人認為此預測過於激進，甚至直言是「鬼故事」。

美銀首席美國經濟學家Bhave指出，美國勞動市場仍具韌性，加上核心PCE通膨率可能升至3.5%，遠高於Fed的2%目標，因此有必要進一步緊縮貨幣政策。美銀認為，Fed決策思維已出現轉變，即便失業率未下降，只要通膨持續偏高，就有升息空間。

此外，美銀也提到，新任Fed主席Kevin Warsh近期多次強調恢復價格穩定的重要性，顯示聯準會內部對升息的接受度正在提高。若劇本成真，美國可能面臨比市場預期更久的高利率環境，對科技股、高估值成長股、商業不動產及債券市場都將形成壓力。

不過，PTT網友對此預測普遍抱持懷疑態度。許多人認為美銀只是再次上演華爾街「喊空劇本」，有人直言「華西街日常整活」、「隨便找個理由出貨而已」，認為市場每隔一段時間就會出現升息鬼故事，最後往往不了了之。

討論焦點之一在於政治現實。有大量網友提到美國總統川普，認為若Fed真的連續升息，川普恐怕難以接受。「升一次阿川就會衝去掐死華許」、「川普不會同意的」、「升三次川普就不用選了」等留言獲得不少共鳴。部分投資人認為，川普過去一直傾向低利率政策，因此Fed若採取如此鷹派立場，政治壓力將非常巨大。

另一派網友則從經濟基本面反駁美銀預測。不少人指出近期油價已從高檔回落，甚至跌回每桶70多美元水準，質疑通膨壓力是否真的嚴重到需要連續升息。「石油都已經7X塊還升息？」、「油價都降那麼多哪可能升息三次」成為常見看法，也有人認為若真的升息，最多1次而非3次。

此外，美國龐大的債務規模也成為討論焦點。有網友指出，美國國債規模持續攀升，利息支出已逼近國防預算水準，若再大幅升息，恐將進一步加重財政負擔。「年底以前美債一定突破40兆美元」、「再升息就是看會不會壓垮美國財政」等觀點獲得不少支持。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 升息 川普 利率

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