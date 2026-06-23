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證金質押利率7月調高逼近4%！成本大增引網驚：晴天收傘了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
元大證金質押利率傳出7月1日起調高，精選標的最低3.92%、非精選標的3.98%，引發股板討論質押成本、槓桿風險與台股後市。中央社
元大證金質押利率傳出7月1日起調高，精選標的最低3.92%、非精選標的3.98%，引發股板討論質押成本、槓桿風險與台股後市。中央社

元大證金質押利率傳出將在7月1日起調高，引發股板熱議。原PO表示，自己收到簡訊後致電台北總公司確認，服務員一接電話就問「利率對不對」，並確認利率確實會拉高，其中最低精選標的利率為3.92%，非精選標的則為3.98%。

消息曝光後，不少網友直呼成本明顯升高，有人留言「也太高了吧」、「4%超高 要賭的去賭吧」、「信貸利率還比較低」，也有人認為這已經不算便宜資金，質押投資的吸引力可能下降。

不過，股板多頭氣氛仍然強烈，部分網友認為台股漲幅遠高於借款成本，直言「還是便宜啊今年大盤都漲60%了」、「一根漲停就解決一年的利息，便宜，借爆！」、「正二一天就賺回來，完全沒壓力」。

也有網友從風險角度提醒，這可能代表券商或證金開始踩剎車，留言包括「晴天收傘 準備人踩人囉」、「準備殺融資了 各位小心」、「看起來政府跟業者都有意踩剎車」，擔心高槓桿資金若遇到行情反轉，可能放大波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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