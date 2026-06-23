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一年無痛多存10萬！陳重銘曝女兒存錢筒祕技：「不要只是存」拿去投資股票或ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘分享女兒透過存錢筒在一年內省下10萬2200元的成果，藉此呼籲大眾將不知不覺花掉的閒錢存下來，並強調錢不要只放在存錢筒偷懶，應透過投資股票與ETF放大效益。記者曾原信／攝影
陳重銘分享女兒透過存錢筒在一年內省下10萬2200元的成果，藉此呼籲大眾將不知不覺花掉的閒錢存下來，並強調錢不要只放在存錢筒偷懶，應透過投資股票與ETF放大效益。記者曾原信／攝影

不敗教主陳重銘在影音內容中展示了女兒的存錢筒，上面標註著2025年6月22日，剛好記錄了一整年的累積成果。

他透露，女兒在過去一年間，只要接到額外的外快收入就會存入其中；有時提領了5000元，因擔心自己不小心花掉，也會主動將其中的兩、三千元投入存錢筒。經過一年的努力累積，拆開來算總共存下了10萬2200元。

陳重銘認為，一年存下十萬多元當然很多，但他向來強調「錢不要一直存」，必須將這筆錢善加利用。

他表示自己會跟女兒分析、給予選擇，並指導她去購買特定股票。

他以此案例與大眾分享，日常生活中只要好好節約，將原本可能會不知不覺花掉的閒錢認真用存錢筒存起來，一年後就能看到具體成效。

不過，他再次提醒「錢不要只是存」，因為放在那裡會偷懶，一定要拿去投資股票或ETF

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

存錢 ETF

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