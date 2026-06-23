台股大盤上看5萬點？陳重銘曝台積電再漲200元就達陣 卻示警：不要高興太早

理財專家不敗教主陳重銘在影音內容中，針對投資人關心台股大盤是否有機會上看5萬點表示看法，他對此抱持相當樂觀的態度。

陳重銘分析，台積電股價大漲100元即可貢獻大盤795點（台積電每漲1元大盤即連動約8點），以台積電去年EPS達66元、今年法人更預估可達96至100元來看，目前的股價其實並不貴。

他指出，過去因台積電市值龐大導致資金炒不大動，資金因而轉向炒作台達電、聯發科等規模較小的個股，如今這些個股已炒到天價，資金勢必會再度回流至本益比相對不高的台積電。他強調，只要台積電好，大盤就不會不好。

不過，陳重銘也提醒投資人要居高思危，直言大盤「就算到5萬點也不要太開心」，因為目前大盤只要再上漲5%，或是台積電再漲個200元，大盤就會達到5萬點，上漲的比例其實不高。

在個股部分，他點名聯詠（3034）這類高殖利率股票已迎來出頭天的機會。

陳重銘分享自己從2008年金融海嘯便持有聯詠至今，雖然該公司從2021年起獲利面臨衰退，但今年獲利預期將出現上升反轉趨勢，且與聯發科相比，目前的聯詠看起來相對便宜。

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