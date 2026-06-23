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台股下跌反正國安基金會進場！免擔心會跌很嚴重？歷史拉長點看就知道：並非萬能
不時會看到一種說法，就是台股下跌之後，反正國安基金會進場救市，所以不用擔心台股會跌很嚴重。
這種說法某方面來說就是近因偏誤，把近十幾年台股剛好沒超大跌的狀況歸結於國安基金，然後進而以為不會嚴重下跌。
但把歷史拉長點看就知道，國安基金並不是萬能。
以2008 年金融海嘯時，國安基金第一次進場時其實已經跌不少大概剩5500 點，但之後台股大盤又下跌了28% 才跌到底。
而2000年國安基金成立後首次進場，更是市場一路下跌，之後再加碼也擋不住下跌，最後大盤跌到2001低點，離一開始基金入場已經又跌了60%。
所以，雖然不是說台股未來一定會有像那兩次跌這麼慘，但誤以為有國安基金就一定不會大跌的想法，是明顯有問題的。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
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