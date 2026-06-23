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台股下跌反正國安基金會進場！免擔心會跌很嚴重？歷史拉長點看就知道：並非萬能

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
2000年與2008年歷史數據指出國安基金進場後大盤仍分別重挫60%與28%，點破投資人誤以為有國安基金護盤台股便不會嚴重下跌的近因偏誤迷思。中央社
2000年與2008年歷史數據指出國安基金進場後大盤仍分別重挫60%與28%，點破投資人誤以為有國安基金護盤台股便不會嚴重下跌的近因偏誤迷思。中央社

不時會看到一種說法，就是台股下跌之後，反正國安基金會進場救市，所以不用擔心台股會跌很嚴重。

這種說法某方面來說就是近因偏誤，把近十幾年台股剛好沒超大跌的狀況歸結於國安基金，然後進而以為不會嚴重下跌。

但把歷史拉長點看就知道，國安基金並不是萬能。

以2008 年金融海嘯時，國安基金第一次進場時其實已經跌不少大概剩5500 點，但之後台股大盤又下跌了28% 才跌到底。

而2000年國安基金成立後首次進場，更是市場一路下跌，之後再加碼也擋不住下跌，最後大盤跌到2001低點，離一開始基金入場已經又跌了60%。

所以，雖然不是說台股未來一定會有像那兩次跌這麼慘，但誤以為有國安基金就一定不會大跌的想法，是明顯有問題的。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國安基金 台股

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