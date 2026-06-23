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南亞科（2408）沒理由只值500元？股民喊「一定會破千」 網笑：1000點名叫我起床

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看好南亞科因DRAM缺貨、DDR4漲價而有望突破千元大關，引發眾人針對記憶體與PCB技術含量高低、對岸新廠產能開出及景氣循環反轉風險的正反熱烈討論。（中央社）
網友看好南亞科因DRAM缺貨、DDR4漲價而有望突破千元大關，引發眾人針對記憶體與PCB技術含量高低、對岸新廠產能開出及景氣循環反轉風險的正反熱烈討論。（中央社）

記憶體族群近期成為市場焦點，南亞科（2408）股價強勢飆漲，也讓不少投資人情緒跟著沸騰。有網友在PTT發文直言「南亞科一定會破千」，認為既然部分PCB族群股價都能突破千元，身為台灣DRAM大廠的南亞科沒有理由只值500元，甚至喊出「明年你會懷念三位數的牙科」。

原PO指出，今年DRAM市場缺貨狀況持續發酵，DDR4價格一路走高，先前看衰記憶體產業的投資人如今紛紛被打臉。他認為市場需求強勁、價格上漲，加上產業景氣向上循環，目前看不到股價下跌的理由，因此對後市相當樂觀。

文章曝光後，立刻引發股板熱議。不少網友跟著起鬨喊價，「上看2408」、「目標價2408」、「先看2000」，甚至有人留言「已經在車上睡著了，1000叫我」。面對原PO反問「1000你會賣嗎」，也讓討論區充滿濃濃多頭氣氛。

不過，也有不少人提醒風險。有網友認為記憶體仍屬景氣循環產業，「航運既視感」、「有賺要跑」，擔心未來供給增加後價格可能反轉。也有人質疑南亞科技術實力，指出「作不出來LPDDR5」、「明年對岸新廠蓋好產能開出，第一個崩崩」，認為市場過度樂觀。

此外，技術含量也成為討論焦點。原PO認為DRAM技術門檻遠高於PCB，但隨即遭到不少網友反駁，「ABF載板...你說沒技術？太可笑了」、「牙科技術含量？你要不要聽聽看自己在說什麼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 記憶體

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