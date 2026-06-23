聯電（2303）衝160元只是第一根？PTT喊話停利設「台積電10%」 網瘋喊：目標價2303

聯電（2303）近期成為台股熱門話題，有網友在PTT以「這只是第一根」為題發文，指出聯電不到半年時間股價已來到160元，認為先前市場關注的與英特爾合作消息並未完全反映在股價上，加上外資前幾週積極買超，因此看好後續還有上漲空間，甚至將停利目標設在「台積電的10%」。

原PO表示，目前持有聯電的投資人多半是大媽與高股息ETF族群，但隨著合作題材發酵，加上股價強勢表態，讓他認為這波行情可能才剛開始。他認為170元以下仍可考慮進場，停損則設在140元，希望藉此參與後續漲勢。

貼文曝光後，許多網友對聯電後市相當樂觀，有人直言「目標300」、「先看500」，也有人認為以當時ADR表現來看，「明天一定開盤鎖，不用想了」、「今天大概也是一字鎖」。更有網友喊出「目標價2303」，將股票代號直接當成目標價，引發熱議。

不過，也有不少人提醒風險。有網友指出聯電本益比已來到相對高檔，「那些喊200、500的，本益比要給到50、100了」，認為市場情緒已相當亢奮。也有人提到「Intel中離王，要有心理準備」，認為合作案後續仍有不確定性。

此外，討論區也出現不少「賣飛」哀號聲，像是「120賣飛QQ」、「80塊賣飛，哭啊」、「50賣飛，幹」，顯示不少投資人錯過這波漲勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。