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退休存2000萬只是願不願意的問題！月存1萬8％指數化投資「地板報酬」：35年滾2157萬

聯合新聞網／ 拳四郎財務自由之路
透過指數化投資參與市場報酬來對抗通膨，每月定期定額1萬元搭配8%報酬率即可在35年存到2157萬元。圖／本報系資料照片
透過指數化投資參與市場報酬來對抗通膨，每月定期定額1萬元搭配8%報酬率即可在35年存到2157萬元。圖／本報系資料照片

那篇「2000萬退休報酬率5%，年領100萬可能會讓你退休計畫失敗」，有點意外的引來很多人的焦慮。

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其實那篇的重點只有兩個：

1. 提領不要忽略通膨

2. 不要為了求穩追求低報酬

有些人覺得我把通膨說得太誇張，25年就要變兩倍，原本提領100萬就要變成200萬。

回想20年前我還是學生時，當時打工的時薪約70至90元，現在將近200元，一片雞排30至40元，現在大概80至100元。

2009年我剛出社會，那時候我常聽到科技業很多人幾年就賺1000萬退休，現在有人賺1000萬就敢提早退休嗎？恐怕2000萬都還是很多人嫌少。

所以25年翻倍很誇張嗎？恐怕我還低估了，說不定還不用這麼久。

而且2020年之前，台股還是萬點就是天花板的時代，經濟並沒有像現在爆炸性的成長，所以未來的通膨，只有可能更嚴重。

但我也不是要讓大家感到焦慮，最後也提出了對抗通膨的方式，那就是參與市場報酬。通膨是隨著經濟的成長一起增加的，經濟越好，當然通膨就有可能越高，只要讓你的錢隨著經濟一起成長，自然就能抵抗通膨。

所以才會說，不要只是追求一個固定的報酬率，因為你不知道未來的經濟會多好，不如透過指數化投資參與整個市場，長期下來年化報酬率自然會贏過通膨。

還有很多人對於我說2000萬不夠退休感到焦慮，那全台灣大部分的人都不用退休了。

不知道是標題殺人，還是很多人沒看完，結論明明就是只要提高報酬率，2000萬也是足夠退休。

至於很多人說台灣大部分的人都存不到2000萬，我認為投資的目的，就是讓你不要成為那大部分的人。

如果每個月存1萬元，存35年只能存到420萬，確實距離2000萬非常遙遠。

但如果是定期定額1萬元，年化報酬率8%，35年就有2157萬元，2000萬是完全有可能的。

8%很困難嗎？其實只是指數化投資的地板而已。

存不存的到2000萬，不是努不努力的問題，只是你願不願意的問題，有機會選擇不要當大部分的人，那為什麼不選擇呢？

◎感謝 拳四郎財務自由之路 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬 通膨 指數化投資 退休 定期定額

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