他貸款買股利率7.38%⋯1個月獲利就抵銷成本！反被酸銀行肥羊

借錢買股適當嗎？一名網友在Dcard分享自己貸款投入股市近一個月的心路歷程，表示在近期大盤強勢上漲背景下，認為目前仍適合貸款買股票，但前提是不能無腦聽信明牌，而要清楚知道買進理由、何時賣出，以及賣出後資金要轉往何處。貼文曝光後引發熱議，不少網友卻將焦點放在他高達7.38%的信貸利率，直呼「這利率還說適合？」、「銀行的肥羊」。

原PO表示，自己一個月前因看見股市持續走強而心動借款，但因屬於「0信用小白」，一開始銀行開出年利率14%、開辦費9000元的高價條件。後來他陸續與其他銀行詢價、議價，最終將利率壓到7.38%、開辦費3000元，並約定一年後增貸時可望換取1.5%至2.5%的較低利率。貸款入帳後，他加上原有本金共投入約60萬元至股市，目前帳面獲利已足以抵銷利息成本，讓他認為接下來才算正式進入「錢生錢」階段。

不少網友對原PO的行動力表示理解，認為在多頭行情中資金能否及早進場，有時比爭取更低利率更重要。有留言指出，若行情夠大，額度本身甚至比利率更關鍵；也有人認為，只要投資人已做好風險控管，且清楚知道自己買進標的與退場策略，貸款投資未必不可行。

不過，更多網友對7.38%的借款成本感到驚訝，認為這樣的利率幾乎已大幅侵蝕投資報酬。有人直言「7%什麼鬼」、「沒有2.5%以下我才不借」，也有人分享自己曾借到2%至4%左右的信貸利率，相較之下原PO條件明顯偏差。部分網友更提醒，銀行口頭承諾一年後可增貸並降低利率未必可靠，若未來市場反轉或銀行審核條件改變，原PO恐怕仍得承受高利率壓力。

也有不少留言從風險面提醒，原PO目前能賺回利息，很大程度上是受惠於近期大多頭行情，不能據此推論貸款投資一定可行。有人指出，如果接下來遇到疫情、戰爭或重大利空造成市場急跌，高利率信貸將迅速放大心理與財務壓力。還有網友調侃「卡一個明年來看看」，認為真正考驗並不是第一個月賺回利息，而是長期能否在波動中維持紀律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。