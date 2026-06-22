台股大漲1276點首站47K！台積電狂飆百元衝2510新高 網：這周五萬

台股今（22）日氣勢如虹，早盤以46679.57點開出後一路走高，盤中最高觸及47871.19點，最終收在47741.51點，大漲1276.31點，首度站上47K關卡。權王台積電（2330）同步改寫新高，大漲100元收在2510元，成為推升大盤的重要關鍵，也讓PTT股板投資人情緒再度沸騰。

根據原文內容，今日大型權值股獲資金追捧，除台積電強攻外，聯發科上漲75元，收在4465元；鴻海收平盤268.5元，台達電收平盤2150元。記憶體族群也表現強勢，南亞科、力積電、旺宏皆攻上漲停；聯電與世界先進則因28奈米轉單、先進製程合作題材，雙雙鎖漲停，市場多頭氣氛相當濃厚。

消息曝光後，PTT網友幾乎一片歡呼，不少人直接上看更高關卡「明天48k了這周目標50k」、「要五萬了 有夠快」、「明天49K」、「月底五萬。」也有網友把焦點放在台積電身上，直呼：「2330，永遠忠誠」、「相信哲哲~ 相信哲哲~ 相信哲哲~ ！！！」、「相信魏哲家，明年買新家」、「一天100點 2字頭的GG還剩5天。」

也有不少網友提到，台積電近期漲勢讓空手觀望的人壓力越來越大，「還沒解定存的趕快上車了啦」、「上週外資轉買就是訊號，一堆人還半信半疑，再等車就開走了」、「哥不下車了。」另有網友開玩笑表示：「這東西比牛奶好賺多了」、「就不知道牛奶那點雞毛錢有什麼好開一堆文吵的」，顯示在大盤創高、台積電大漲之下，股民情緒明顯偏向樂觀。

不過，原文也提醒，台股本周第一個交易日就達陣47000點大關，後續仍需關注量能與市場追價意願，並留意高檔震盪風險。富邦投顧董事長陳奕光指出，台股在基本面帶動下有望再創歷史新高，但也須留意融資餘額及外資台指期淨空單仍維持高檔，市場情緒偏熱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。