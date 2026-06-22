PTT喊「鴻海無腦多」直指400元！他120元抱到現在 網不領情：不如買0050

台股AI題材持續延燒，鴻海（2317）也再度成為投資人討論焦點。有網友在PTT股板以「2317鴻海無腦多！」為題發文，直接喊出鴻海目標價400元，並表示自己從120元進場一路抱到現在，強調這次「真的不一樣」，看好「輝達＋鴻海」組合與AI伺服器題材，直呼要持續「無腦多」。

原PO指出，台股行情走到什麼階段，市場上總有人被嘎到受不了，自己過去也曾有被嘎爆的經驗，但這次仍選擇堅定看多。他認為，鴻海受惠AI伺服器需求，並提到全球AI伺服器市占題材，喊話投資人「要堅信輝達＋鴻海」，文中更連喊「衝衝衝」，多方態度相當鮮明。

不過，貼文曝光後，PTT網友反應相當兩極，不少人對「海公公」股性仍有陰影「鴻海我真的怕」、「海公公真的難玩」、「玩鴻海真的不如玩別的」、「跟跌不跟漲，別人漲還沒份。」也有人認為，鴻海雖然有AI題材，但短線漲勢不如其他強勢股，資金效率未必理想，直言：「漲太慢就是不行」、「資金有更好的去處」、「投資這隻很浪費時間。」

也有不少網友拿鴻海與其他電子股、ETF比較，認為與其押鴻海，不如選擇台積電或0050「玩海公公不如買台積電」、「買鴻海不如買0050」、「2330漲的都比公公多。」另有人笑稱：「台積3000先到，還是鴻海400？」、「我覺得京元電400鴻海可能還沒320。」留言區普遍認為，鴻海不是沒有題材，而是股性太慢、轎子太重，容易讓投資人等到失去耐心。

但看多派也沒有缺席，有網友認為鴻海早已從低檔翻倍，不能說完全沒漲「從100翻到300了怎麼沒漲」、「會贏，支持」、「鴻海短線真的難玩，所以我都放著不管他」、「公公就是放長線拉，他遲早會超過300。」甚至有人從反向角度解讀，認為留言區一片看衰反而是好事：「看到留言就放心了」、「這麼多人看衰喔，有救了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。