台股暴漲想停利？詹璇依拋三對策：獲利翻倍這樣做變「零本金」投資

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，面對近期台股大漲，許多投資人因市場漲幅過大且漲勢過熱而感到緊張、詢問如何停利。

詹璇依表示，若投資人購買的是優質基金或ETF，由於淨值沒有天花板，本質上是可以長期持有、不需要停利的。然而針對近期市場有過熱跡象，為了緩解投資人對「漲越高、跌越重」的心理壓力，她特別提出三大操作建議。

第一，若投資人目前的帳面獲利已經超過100%（即賺了一倍），她建議可以先暫時贖回一半的部位。

如此一來，等於將原本賺取的部分全部獲利了結拿回來，留在市場上的部位則相當於以「零本金」的狀態持續投資，無論未來面對何種市場波動，心理壓力都會大幅減少。

第二，若帳面已有獲利但尚未達到100%，投資人可以選擇降低約三分之一的部位。

詹璇依舉例，若目前整包本利和總計為100萬元，建議可以先贖回30萬元左右，剩下的資金則繼續留在市場內。而這筆先拿回的三分之一資金，則可以保留作為未來市場大幅修正時，進場加碼的預備金。

第三，針對今年2、3月才開戶、剛進入市場的新手，面對近期動輒千點的盤勢波動若感到難以承受，詹璇依強烈呼籲「千萬不要All in，也不要借錢」。

她建議新進場者應採取資金分批投入的定期定額策略，並做好扣款24個月到36個月的心理準備，透過拉長時間慢慢參與行情，避免在市場最熱的時候套牢，才不會因無法承受波動而慘遭殺出、錯失好行情。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。