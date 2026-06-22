快訊

世足運彩抽獎同組號碼疑6度中獎 王鴻薇：又見數學奇蹟？

台積電漲百元引百花齊放 台股收漲1,276點衝過47K

男子與認識10年浪浪道別「叮嚀好好照顧自己」 橘貓一聲聲回應萬人淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

台股暴漲想停利？詹璇依拋三對策：獲利翻倍這樣做變「零本金」投資

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依針對台股近期過熱跡象提出帳面翻倍先贖一半、未翻倍先降三分之一部位，以及新進場者切勿All in並維持24至36個月定期定額等三大停利與資金配置建議。記者曾原信／攝影
財經主持人詹璇依針對台股近期過熱跡象提出帳面翻倍先贖一半、未翻倍先降三分之一部位，以及新進場者切勿All in並維持24至36個月定期定額等三大停利與資金配置建議。記者曾原信／攝影

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，面對近期台股大漲，許多投資人因市場漲幅過大且漲勢過熱而感到緊張、詢問如何停利。

詹璇依表示，若投資人購買的是優質基金或ETF，由於淨值沒有天花板，本質上是可以長期持有、不需要停利的。然而針對近期市場有過熱跡象，為了緩解投資人對「漲越高、跌越重」的心理壓力，她特別提出三大操作建議。

第一，若投資人目前的帳面獲利已經超過100%（即賺了一倍），她建議可以先暫時贖回一半的部位。

如此一來，等於將原本賺取的部分全部獲利了結拿回來，留在市場上的部位則相當於以「零本金」的狀態持續投資，無論未來面對何種市場波動，心理壓力都會大幅減少。

第二，若帳面已有獲利但尚未達到100%，投資人可以選擇降低約三分之一的部位。

詹璇依舉例，若目前整包本利和總計為100萬元，建議可以先贖回30萬元左右，剩下的資金則繼續留在市場內。而這筆先拿回的三分之一資金，則可以保留作為未來市場大幅修正時，進場加碼的預備金。

第三，針對今年2、3月才開戶、剛進入市場的新手，面對近期動輒千點的盤勢波動若感到難以承受，詹璇依強烈呼籲「千萬不要All in，也不要借錢」。

她建議新進場者應採取資金分批投入的定期定額策略，並做好扣款24個月到36個月的心理準備，透過拉長時間慢慢參與行情，避免在市場最熱的時候套牢，才不會因無法承受波動而慘遭殺出、錯失好行情。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

Netflix、Spotify...漲價引爆退訂潮？專家點「訂閱制不是護城河」：AI成必備工具擠壓娛樂

49％民眾想解定存衝台股！散戶FOMO指數創歷史新高 網：第四大法人大媽來了

00919三天神速填息！本次配息全由「這成分」組成…棒棒：合法節稅完美進口袋

00403A突破11元創新高投資人全解套！單周完勝大盤…知美：00981A兩天神速填息

相關新聞

PTT喊「鴻海無腦多」直指400元！他120元抱到現在 網不領情：不如買0050

鴻海股價再成焦點，PTT網友喊目標價400元，強調AI伺服器需求將助長股價上升。但市場反應兩極，多數網友認為股性過慢，選擇其他電子股或ETF更具投資價值。

單身遺產不想留給20年不聯絡的弟弟？蘇家宏律師點破兩大關鍵：這時間沒要視同放棄

蘇家宏律師指出，想不留遺產給多年前未聯絡的弟弟，關鍵在於是否立遺囑及弟弟的繼承權條件。若遺囑已寫，弟弟需在兩年內主張特留分，逾期視為放棄，避免爭產風險。

台股暴漲想停利？詹璇依拋三對策：獲利翻倍這樣做變「零本金」投資

隨著台股近期大漲，投資人面臨停利壓力。財經主持人詹璇依建議，獲利超過100%的投資人可贖回一半部位，以降低心理壓力。此外，針對新手，她強調避免全額投入，採取定期定額策略是明智之舉。

49％民眾想解定存衝台股！散戶FOMO指數創歷史新高 網：第四大法人大媽來了

台股持續上漲，49.6%民眾意願解定存轉入股市，創歷史新高。樂觀指數升至54.5，68.3%看好未來半年續漲。專家警示市場熱度上升，需謹防高點風險。

逢連假容易變盤神話失靈？股民笑喊：上漲也是變盤啊

隨著AI熱潮與ETF資金湧入，台股在連假後不僅未變盤，反而持續創高，投資人對市場的信心增強。不少網友質疑傳統的避險策略，認為持股更為重要，FOMO情緒濃厚。但也有理性聲音指出，變盤與連假並無絕對關聯，市場依然受基本面影響。

3000萬0050還想加槓桿！質押買正二掀熱議 網驚：有錢人也會FOMO

隨著台股多頭氣氛回暖，一名網友計畫利用3000萬的0050質押資金購買正二，加大槓桿至6000萬，面臨風險與心理壓力。貼文引發熱議，網友意見分歧，支持與反對聲音交錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。