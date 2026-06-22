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49％民眾想解定存衝台股！散戶FOMO指數創歷史新高 網：第四大法人大媽來了

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰金最新調查顯示有49.6%民眾想解定存轉入股市、近七成看好未來半年續漲。記者余承翰／攝影
國泰金最新調查顯示有49.6%民眾想解定存轉入股市、近七成看好未來半年續漲。記者余承翰／攝影

台股持續創高，也讓民眾對股市的信心衝上歷史高點。根據國泰金公布最新《6月國民經濟信心調查報告》，高達49.6%民眾表示，目前將現金或解定存轉入股票市場的意願「增加」，首度超越「不變」的41.4%，也創下史上新高紀錄。

原文指出，民眾對台股的樂觀指數升至54.5，風險偏好指數升至40.6，同樣寫下歷史新高，顯示散戶似乎也開始出現「FOMO」情緒。

調查指出，4月台股大漲7200點、5月再漲5800點，連續兩個月強勢上攻，即便5月底指數已高達4萬4千點，仍有68.3%民眾看好未來半年台股續漲，認為會下跌的僅13.8%。國泰金經濟研究處也表示，受惠美伊戰爭停戰並進入談判，加上美國四大CSP上修資本支出，基建需求增加持續帶動台股獲利上修，市場樂觀情緒明顯升溫。

消息曝光後，PTT網友也熱烈討論，不少人認為定存族開始坐不住，代表市場資金仍有活水「坐不住了！」、「還是一堆人沒上車」、「空手蛙都坐不住了= =」、「還有那麼多錢沒投入，上看6萬了」、「等定存族把定存解約入市，還會再漲一波。」

也有人笑稱：「台股第四大法人 定存大媽」、「大媽買菜錢全買台股」、「外資可能想像不到台灣人定存有多少子彈。」

不過，也有不少網友把這視為市場過熱訊號，認為當保守資金也開始想進場，反而要小心高點風險。「末升段是不是要到了？」、「新手運要開始收割了嗎 來吧 人生總要經過這個階段」、「訊號來了」、「慘了！高點來了….」、「完啦 大量擦鞋童想進場。」另有人直言：「快五萬了才想到解定存」、「現在還沒解 已經落後太多了吧。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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