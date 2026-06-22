逢連假容易變盤神話失靈？股民笑喊：上漲也是變盤啊

台股近年屢創新高，不少投資人過去習慣在連假前降低持股、規避不確定風險，不過有網友在PTT發文指出，隨著AI熱潮、ETF資金持續流入，加上市場對長線多頭的信心愈來愈強，似乎形成「只要跌就是買」的氛圍。他也觀察到，今年幾次連假過後都沒有出現明顯下跌，好奇「現在連假是不是越來越難變盤？」

貼文曝光後，網友先吐槽所謂的「變盤」未必是向下，「上漲也是變盤阿」、「變盤，往上變也是變啊」、「向上變啊，現在資金浪潮太大」。不少人認為市場只是換了一種方式詮釋變盤，結果卻是不斷創高。

也有人直言，過去連假前減碼避險的邏輯，近年反而讓不少人錯失行情「每次大跌後都漲破前高，賣掉根本智障」、「周遭一堆人躲噴超好笑」、「今年還信這些東西，不知道賣飛多少次了」。不少股民認為，與其擔心連假風險，現在更常見的是擔心手上部位不夠。

留言區還出現濃濃的FOMO（錯失恐懼）情緒「逢跌就買，逢漲就追，台股只漲不跌，當然槓桿開滿歐印」，甚至有人曬出帳面獲利截圖表示「10萬囉」，引發其他投資人熱議；市場資金持續湧入，也讓部分人開始相信多頭趨勢仍未結束。

不過也有較為理性的聲音提醒，連假與變盤本來就沒有絕對關聯「變盤與連假有什麼關係」、「金融海嘯在跌的時候有管你是中秋還是端午嗎？」、「意外不會挑日子」。有網友分析，連假效應更多是心理因素，真正影響市場的仍是基本面、資金面與重大事件發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。