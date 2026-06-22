3000萬0050還想加槓桿！質押買正二掀熱議 網驚：有錢人也會FOMO

台股多頭氣氛延燒，槓桿投資話題也再度升溫。一名網友在PTT股板發文表示，近期看到不少分析提到台股最佳槓桿倍率約為兩倍，自己目前已有約3000萬元元大台灣50（0050），另外質押出資金持有約700萬元正二、兩張台積電，以及300萬元費半，整體槓桿約1.7倍，因此考慮是否將質押資金全數轉進正二，補到1500萬元部位。

原PO指出，若照此配置，總曝險約可達6000萬元，剛好接近兩倍槓桿。不過，他也坦言若直接把3000萬元全數轉成正二，心理壓力會比較大，因此才想透過0050質押、再買進正二的方式調整配置，但也自認這樣做「有點脫褲子放屁」。

對於這套操作，原PO認為缺點是質押需要支付利息，但優點是若能在回檔時固定將部分0050轉進正二，長期下來正二殘值可能會比一開始就全數持有3000萬元正二更高，因此希望網友提供建議。

貼文曝光後，網友反應相當兩極。有人認為本金已經很大，沒必要再承擔高槓桿風險，直言「3000萬還那麼拼，有錢真好」、「有3000萬真的沒必要賭」、「本金高的人，真的不需要冒險」。也有人提醒，現在不少券商質押額度吃緊，實務上可能不是想借就借得到。

不過也有網友鼓勵直接拉高槓桿，留言「全部正二幹進去就好」、「問就是正2」、「你會贏喔」，甚至有人笑稱股板標準早已不是兩倍，而是正五、融資、期貨一起上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。