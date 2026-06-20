高股息ETF不香了？她存3年果斷下車：改買這3檔

高股息與市值型ETF之間的投資選擇，一直是市場討論焦點。一名網友分享，當初在家人建議下投入高股息ETF長達3年，但近期檢視報酬後發現資產成長幅度有限，與市值型標的相比明顯落後，因而決定調整投資策略。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「三年了，我決定從高股息下車」為題，指出當初因缺乏投資經驗，聽從家人建議買進高股息ETF 00919，並持續存股3年。雖然期間確實有穩定配息收入，但她發現整體資產成長速度偏慢，報酬表現與同期投入的市值型ETF 0050相比，幾乎只有一半。

這名女網友進一步說明，除息後將逐步出清持股，並將資金重新配置至0050、00981A，以及加碼0052，同時也好奇，是否還有適合長期持有的ETF標的？

貼文一出後，不少網友都表示「調整持股的原因，千萬不要是因為看到報酬率更好的標的，建議要是因為選股邏輯適合長期持有」、「高股息在上禮拜跌的時候有多抗跌啊，投資為什麼一定要全部投什麼，不能是高股息配市值型嗎」、「高股息確實沒有市值型那麼好的資本，但每個人的投資目標本來就不一樣，有些人較重視穩定現金流和領息的安心感」、「市值是標配一定要有，高股息也有，債券也有，怎麼配置看個人需求及可承受風險」、「還沒退休基本上沒有投高股息的必要」。

台股持續走強，也吸引不少投資新手進場。一名網友分享，自己接觸股市約半年，目前以定期定額方式投資0050，遇到市場回檔時，就會逢低加碼。雖然抱持長期持有的觀念，但他也好奇是要等到退休後再逐步變現？還是人生中應該有某個契機點，把股票換成現金來實現獲利？

對此，不少網友都表示「身上現金不夠，又需要用到錢的時候就可以賣，但建議需要多少賣多少，不要全部出清」、「長期存股，不就是需要用錢的時候再賣就好了」、「你要用錢的時候呀，總不會說存在銀行的錢啥時要拿出來花」、「要用錢的時候再賣呀，例如要買摩托車需要8萬，那就賣個8萬元的0050就好」、「有人生重大規劃，例如買房、買車、結婚、生病等，需要一大筆錢，就可以考慮要不要賣掉了」。

此外，也有網友回應「我個人做法是這次漲的高點比上次還高10%到15%就會先賣一點，等到跌一點再補」、「現在歷史新高分批出清，等崩盤再把資金在投入一定比長期持有賺得多」、「當這支股票已經沒有你繼續持有的價值，有更看好股票，但是手頭沒錢就先獲利，再投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。