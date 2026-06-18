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國巨（2327）衝千元後還有戲？1100元以下「無腦買進」…網潑冷水：300不買買1000

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨近期股價突破千元大關，引發股民熱議，有投資人喊出1500元目標價，甚至認為2000元以上也不是不可能，市場對下半年被動元件需求充滿期待。圖／本報資料照片
國巨近期股價突破千元大關，引發股民熱議，有投資人喊出1500元目標價，甚至認為2000元以上也不是不可能，市場對下半年被動元件需求充滿期待。圖／本報資料照片

被動元件大廠國巨（2327）近期股價強勢表態，一名網友在PTT以「天空才是他的極限」為題發文看多國巨，認為董事長陳泰銘先前已透露下半年需求強勁，隨著5月營收開出佳績，市場對第三季表現充滿期待，因此喊出1100元以下「無腦買進」，並將目標價設定在1500元。

原PO認為，隨著下半年旺季來臨，6月至9月的業績表現仍有想像空間，甚至直言願意給予國巨80倍本益比評價。

雖然貼文內容簡短，但因國巨近期股價一路飆升，也迅速引發股板投資人熱烈討論。

不少看多派網友認為1500元目標價仍過於保守，紛紛留言表示「國巨2000 不要不信」、「1500太沒有夢了」、「其實有機會到3000」，甚至有人笑稱「代號等於目標2327」；市場樂觀情緒持續升溫，也讓國巨成為近期熱門討論焦點之一。

不過，也有投資人保持觀望態度「300不買買1000」，認為目前股價已累積不小漲幅；也有人聯想到2018年國巨大起大落的走勢，提醒投資人留意風險，直言「上次18國巨套8年，這次會幾年？」對於追價是否仍有空間，看法明顯分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 陳泰銘

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