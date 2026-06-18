鮑爾真的被針對？華許首秀維持利率不變 川普破天荒不開罵反讚：他是優秀領導人

美國聯準會（Fed）最新利率決議出爐，宣布維持利率不變，新任主席華許（Kevin Warsh）也重申將通膨率降至2%的長期目標。令人意外的是，過去經常施壓Fed降息的美國總統川普，這次面對不降息決定態度大轉彎，受訪時僅淡淡回應：「沒關係，隨便吧」，甚至表示若升息也有可能發生，因為華許是一位非常優秀的領導人。

報導指出，川普過去曾多次公開批評前Fed主席鮑爾（Jerome Powell），認為應透過降息刺激經濟與房市發展。不過，面對自己提名接任Fed主席的華許，川普明顯收斂許多，沒有出現過去的強烈批評言論，也讓市場關注Fed與白宮之間的互動是否出現變化。

另一方面，華許在接掌Fed後首次利率決策記者會上，刻意淡化與川普的關係。他拒絕透露是否曾與川普討論利率政策，也表示聯準會已拋棄前瞻性指引，不願預測未來利率走向。不過他證實，已與財政部長貝森特多次會面，並強調Fed主席與財政部長定期會晤是長期傳統。

消息傳到PTT股板後，不少網友對川普的態度轉變感到好奇，有人直言「川普根本是對人不對事吧...鮑爾被針對」，也有人酸說「隨便」、「沒差啊 我沒關係」，甚至將川普的回應比喻成情侶吵架時的經典台詞：「親愛的，我能和朋友去喝酒嗎？」「沒關係 隨便」。

也有部分投資人認為，Fed維持獨立性本身就是好事。華許淡化與川普的連結，加上川普未再公開施壓降息，有助市場相信貨幣政策仍由Fed自主決定。

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