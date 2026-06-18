「1天賺1萬」女大生當沖嘗甜頭 兩周賠光學費崩潰求助

台股投資風氣盛行，不少年輕族群也開始接觸股票市場。然而，高風險的當日沖銷交易（簡稱當沖）若缺乏足夠經驗與風險控管，往往可能付出沉重代價。近日，一名女大學生在網路論壇Dcard發文表示，自己原本只是抱著嘗試心態進行當沖，沒想到一天內就獲利1萬元，嘗到快速賺錢的甜頭後，開始頻繁進出市場，最終卻在短短兩周內將原本準備繳交的學費全數賠光，陷入極大焦慮。

原PO以「當沖把學費賠掉了」為題發文指出，起初進行股票當沖時，幸運地在一天之內賺進1萬元，讓她對這種快速獲利模式產生強烈期待與成就感。隨著交易次數增加，她逐漸沉迷於追求短線獲利，甚至將原本要繳納的學費投入市場，希望透過投資減輕母親的經濟負擔。

然而，市場走勢並未如預期發展。她坦言不僅未能持續獲利，反而兩周內就把原本準備好的學費全部賠掉，讓她感到相當慌張與無助，甚至不知道該不該向母親坦承實情，「怎麼辦？我好焦慮，我該跟我的媽媽說嗎？我好想哭，誰來救救我？」

貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友語重心長地勸說，「投資之前基本的文章都沒看過嗎？投資要用閒錢，不要有『先挪過來用，賺回來就好了』這種想法，妳會賠到脫褲子」、「不要再玩了，是條不歸路」、「所以說當沖勝率本來就很低，常常贏一把輸兩三把，但是就是只會記得贏的快感，後來就把錢輸光了」、「乖乖正常買賣，很快就賺回來，不要繼續當沖想賺回來結果越補越大洞」。

還有過來人分享自身以及身邊友人的慘痛經驗，「真的不要無本當沖，我幾年前一開始一天賺過40萬，後來也都賠掉了」、「我有個香港朋友也是原本存一筆錢要來台工作，結果他玩當沖直接把積蓄沖，100多萬港幣？」、「上上個月當沖賺160萬，上個月賠200萬」。

此外，有網友認為原PO應該要把這次經驗當作是繳學費，即使要投資也應該做好功課，「好好存股，不要一直看，不管ETF或是個股，努力持有到他爆發，做價值投資，賺得才多」。其他人則建議原PO勇敢面對問題，盡快向家人坦白現況。

自從台股站上4萬點後，許多年輕的投資族群也瘋狂湧入市場，根據券商的數據顯示，今（2026）年前4月，20歲以下投資人的每月當沖金額交易占比，相較去年同期成長最顯著，交易占比成長幅度居各年齡層之冠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。