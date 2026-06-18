郭哲榮真是反指標？PTT博士生拆解2953篇發文：哲哲恐慌時市場跌勢往往尚未結束

一名自稱博士生的網友在PTT股板分享研究成果，表示利用Fable模型整理分析師「哲哲」自2019年底至2026年6月共六年半、2953則公開發文，並搭配大盤資料進行統計分析。原PO透露，總共整理出15321個關鍵詞、18368次個股點名以及427檔股票資料，希望透過量化方式檢視市場流傳已久的「哲哲反指標」傳說。

分析結果首先挑戰了不少股民印象。原PO指出，若將哲哲情緒分數分成五組回測，當情緒最樂觀的20%區間時，後續20個交易日大盤平均上漲1.96%，上漲機率達75%；反而最悲觀的時段，後續報酬僅剩1.02%。因此他認為，數據上看不出「喊多就跌」的反指標現象，反而是在哲哲恐慌時，市場跌勢往往尚未結束。

另一項有趣發現則是「發文頻率」與「點名廣度」。原PO指出，發文越頻繁，後續20日大盤表現反而較弱；但一天點名股票越多，後市表現越好。他將結果白話解釋成：「話很多、但翻來覆去只講那幾檔——歷史上是市場最虛的時候；話不多、隨便點都是強勢股，那是普漲的健康行情。」

文章曝光後迅速掀起熱議，不少網友被研究精神逗樂，紛紛留言「分析分析師的分析師」、「我分析你的分析」、「哲學家」、「分析分析師？」，還有人笑稱「哲哲這輩子大概沒想到自己會被分析」。也有不少人敲碗續集，希望原PO接著分析其他市場名人或投顧老師的歷史績效。

不過也有部分網友提出質疑，認為研究可能存在統計盲點，像是「市場本來就是漲的時間多 只要永遠看多就會贏」、「大多頭行情」、「看漲說漲 看跌說跌」，認為情緒與市場走勢本來就高度同步，因此是否具備預測能力仍有討論空間。儘管如此，這篇被戲稱為「哲哲研究論文」的文章，仍因獨特角度與龐大資料量，在股板引發熱烈討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。