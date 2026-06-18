快訊

MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝

「死亡筆記本」爆核二廠集體收賄 前廠長與現任副廠長遭聲押

世足賽／零封西班牙爆紅獲千萬粉絲 維德角門將之母獲美簽一圓觀賽夢

聽新聞
0:00 / 0:00

郭哲榮真是反指標？PTT博士生拆解2953篇發文：哲哲恐慌時市場跌勢往往尚未結束

聯合新聞網／ 綜合報導
一名博士生網友利用AI整理分析師郭哲榮六年半、2953篇公開發文，發現「哲哲反指標」傳說未獲數據支持，意外掀起PTT股板熱議。記者曾吉松／攝影
一名博士生網友利用AI整理分析師郭哲榮六年半、2953篇公開發文，發現「哲哲反指標」傳說未獲數據支持，意外掀起PTT股板熱議。記者曾吉松／攝影

一名自稱博士生的網友在PTT股板分享研究成果，表示利用Fable模型整理分析師「哲哲」自2019年底至2026年6月共六年半、2953則公開發文，並搭配大盤資料進行統計分析。原PO透露，總共整理出15321個關鍵詞、18368次個股點名以及427檔股票資料，希望透過量化方式檢視市場流傳已久的「哲哲反指標」傳說。

分析結果首先挑戰了不少股民印象。原PO指出，若將哲哲情緒分數分成五組回測，當情緒最樂觀的20%區間時，後續20個交易日大盤平均上漲1.96%，上漲機率達75%；反而最悲觀的時段，後續報酬僅剩1.02%。因此他認為，數據上看不出「喊多就跌」的反指標現象，反而是在哲哲恐慌時，市場跌勢往往尚未結束。

另一項有趣發現則是「發文頻率」與「點名廣度」。原PO指出，發文越頻繁，後續20日大盤表現反而較弱；但一天點名股票越多，後市表現越好。他將結果白話解釋成：「話很多、但翻來覆去只講那幾檔——歷史上是市場最虛的時候；話不多、隨便點都是強勢股，那是普漲的健康行情。」

文章曝光後迅速掀起熱議，不少網友被研究精神逗樂，紛紛留言「分析分析師的分析師」、「我分析你的分析」、「哲學家」、「分析分析師？」，還有人笑稱「哲哲這輩子大概沒想到自己會被分析」。也有不少人敲碗續集，希望原PO接著分析其他市場名人或投顧老師的歷史績效。

不過也有部分網友提出質疑，認為研究可能存在統計盲點，像是「市場本來就是漲的時間多 只要永遠看多就會贏」、「大多頭行情」、「看漲說漲 看跌說跌」，認為情緒與市場走勢本來就高度同步，因此是否具備預測能力仍有討論空間。儘管如此，這篇被戲稱為「哲哲研究論文」的文章，仍因獨特角度與龐大資料量，在股板引發熱烈討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮

延伸閱讀

11進11出！009803大換股名單曝光…剔除富20邦金、納元大金 加重價值因子

月領5萬原地退休？女友靠「3檔高股息ETF」過活他憂風險高 網一面倒挺女方

金融股狂漲成最後一棒？網卻看好「還有高點」：1需求熱絡推升股價

台股上看5萬3？群益投顧喊AI續旺 網友反喊「年底6萬、8萬點」

相關新聞

郭哲榮真是反指標？PTT博士生拆解2953篇發文：哲哲恐慌時市場跌勢往往尚未結束

PTT一名自稱博士生的網友透過2953篇郭哲榮發文進行量化分析，發現其反指標理論未必成立。研究顯示，哲哲情緒最悲觀時，市場跌勢未必結束，反而發文頻率與股市表現相關。此研究引發熱議，網友紛紛回應。

台股上看5萬3？群益投顧喊AI續旺 網友反喊「年底6萬、8萬點」

群益投顧預測，台股在2026年下半年將達4萬3000點至5萬3000點，受AI擴展及台積電2奈米量產驅動。網友對於未來點位極為樂觀，認為年底可能達6萬甚至8萬點，但也有人對市場過度樂觀表達警戒。

金融股狂漲成最後一棒？網卻看好「還有高點」：1需求熱絡推升股價

金融股近期漲勢凌厲，富邦金、國泰金雙雙站上百元大關，中信金、元大金等大型金控也持續走高，引發PTT網友熱烈討論。一名網友發文指出，原本作為存股領息標的的金融股，如今殖利率已降至3%多，股價表現甚至超出許多人的預期，好奇「金融股怎麼一直在噴？」貼文曝光後，討論串迅速被「最後一棒」留言洗版，但也有不少投資人認為金融股基本面確實正在改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。