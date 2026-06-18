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台股上看5萬3？群益投顧喊AI續旺 網友反喊「年底6萬、8萬點」

聯合新聞網／ 綜合報導
群益投顧看好AI、台積電2奈米量產與先進封裝商機，預估台股下半年有機會挑戰5萬3000點，引發網友熱議年底是否上看6萬甚至8萬點。法新社
群益投顧看好AI、台積電2奈米量產與先進封裝商機，預估台股下半年有機會挑戰5萬3000點，引發網友熱議年底是否上看6萬甚至8萬點。法新社

台股近期強勢反彈，多頭氣氛持續升溫。群益金融集團17日舉辦第三季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻表示，受惠AI產業持續擴張、台積電2奈米製程量產，以及先進封裝、矽光子等長線題材帶動，預估2026年下半年台股指數區間落在4萬3000點至5萬3000點。不過他也提醒，市場後續仍須留意聯準會政策、外資動向及監管措施等變數。

報告中特別點名台積電仍是產業成長核心。群益投顧認為，台積電下半年進入2奈米量產階段，擁有強大訂價能力，並持續受惠AI伺服器、高效能運算與ASIC需求擴大。此外，隨著先進封裝占營收比重提升，相關封測廠也有機會迎來評價重估，成為資金關注焦點。

除了半導體之外，群益也看好AI推論時代來臨帶動的新商機。隨著NVIDIA Rubin平台即將登場，以及雲端服務商加速發展自研ASIC晶片，市場對水冷散熱、光通訊、矽光子與CPO供應鏈的需求有望進一步增加。報告預估，2030年AI光連結市場規模將突破900億美元，相關供應鏈可望持續受惠。

消息曝光後，PTT股板網友反應相當熱烈，不少人認為5萬3000點目標過於保守，有網友留言「月底5萬 年底6萬 沒信仰的趕快賣一賣」、「六月五萬，七月六萬，八月八萬，不要不信」、「龍哥都看到8萬點了」，也有人樂觀表示「下個月5萬3就會到了」、「五萬是基本的 會噴到哪不知道」。不過也有網友認為這類預測往往伴隨出貨訊號，直言「出貨文 嘻嘻」、「左手按讚右手出貨」。

另有部分投資人對市場過度樂觀保持警戒。有網友指出，報告本身就提到外資轉向可能引發震盪，「人家資金移動叫外資逃跑，我們被外資當提款機提走幾千億叫『震盪整理』」，也有人質疑台灣電力與基礎建設是否足以支撐AI產業長期發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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