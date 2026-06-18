急用錢賣光台積電⋯他看股價又衝高崩潰！網安慰：證明投資沒有白費

台積電(2330)股價持續上漲，一名網友在Dcard發文表示，自己從上大學開始便持續定期定額投資0050與台積電，沒想到日前因家中急需用錢，只能忍痛將持有多年的台積電全數賣出。雖然賣出時價格約在2250元，但短短幾天後股價已來到2400元，讓他忍不住感嘆「好想尖叫」，貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友則認為，既然是為了幫助家人度過難關，就不需要過度糾結賣飛的漲幅。

原PO表示，自己長期透過定期定額方式累積資產，持有台積電已有一段時間，賣出金額也不是小數目。原本希望能繼續長抱，但因父母資金周轉需求，只好選擇變現救急。沒想到賣出後股價持續走高，短時間內就從2250元漲至2400元，讓他忍不住感到懊惱與無奈。

對此，多數網友認為原PO不必過度自責，畢竟投資的目的本來就是為了在需要時能提供資金支援。有網友指出，「需要用錢就賣掉，並沒有什麼不對」、「急用錢不賣掉，那錢要從哪裡來」，認為股票本來就是資產的一部分，能在家人需要時發揮作用，反而證明過去的投資沒有白費。也有人提醒，股市不可能每次都做到買在最低、賣在最高，錯過後續漲幅是投資常態。

另一派網友則從心態面給予安慰，認為賣出後就不要再回頭看價格。有留言表示，若之後股價跌回2200元，可能又會覺得當初賣得不錯，因此與其執著於未發生的獲利，不如接受當時已做出最適合自己的決定。也有人認為，台積電本來就是長期向上的標的，無論在哪個時間點賣出，未來都有可能看到更高價位，因此不必因短期漲幅而感到遺憾。

此外，不少投資人也分享自身經驗，表示自己曾經在台積電100元、300元、500元甚至更高價位買賣過，如今回頭看都難免有遺憾，但投資本來就不可能掌握所有機會。有網友直言，「你該慶幸需要用錢時拿得出錢」，認為能夠靠過去的投資成果解決家庭問題，比帳面上的未實現獲利更有價值。

除了安慰原PO外，也有部分網友提出其他資金調度方式，包括股票質押、信貸等工具，認為若未來再遇到類似情況，可以考慮保留持股並透過質押取得現金。不過也有人提醒，若家庭經常出現臨時資金需求，建立緊急預備金仍是較穩健的做法，避免每次都必須在市場價格不理想時被迫賣出資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。