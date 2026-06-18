破除「別借錢買股」迷思？年輕人信貸重壓ETF 網曝穩定賺錢關鍵

隨著股市持續向上，不少投資人選擇貸款買股。一名剛出社會半年的網友在Dcard股票板發文表示，自己月薪約7萬元，信貸22個月額度全數貸滿後投入主動式ETF，每月還款約1萬元出頭，扣除房租與生活開銷後仍有餘裕持續投入資金。他認為即使股市大跌也不影響工作與生活，因此好奇為何市場上普遍存在「不要借錢買股票」的觀念，引發大量網友討論。

原PO指出，如果AI產業榮景能持續到2030年左右，提早利用貸款進場有機會大幅放大資產規模。他認為許多人接受高槓桿房貸購屋，卻對貸款投資股票抱持高度戒心，兩者本質上同樣是利用槓桿進行資產配置，因此不理解為何評價差異如此大。

支持借貸投資的網友認為，槓桿本身只是工具，關鍵在於風險控管與現金流能力。其中獲得最多認同的留言指出，「適度開槓桿是財富累積加速器，過度貸好貸滿則是致命毒藥」，並形容「槓桿是拿來超車用的，不是拿來飆車」。不少人也分享自身經驗，表示曾利用低利率信貸投入ETF或大型權值股，在近年多頭市場中獲得數倍報酬。

另一派網友則認為，現在的討論容易受到牛市環境影響。有人提醒，許多年輕投資人沒有經歷過長時間空頭市場，只看到槓桿帶來的收益，卻忽略股災、失業與信貸壓力同時出現的風險。部分留言提到，真正危險的並非股價下跌，而是在經濟衰退時遭遇裁員，導致收入中斷卻仍需償還貸款。

房地產與股票槓桿的差異也是討論焦點。部分網友指出，房市流動性較低，價格通常緩漲緩跌，即使市場反轉仍有時間調整；相較之下，股票可能短時間內出現連續跌停，風險釋放速度遠高於房地產。此外，房屋本身具備居住功能，而股票價格波動則完全由市場情緒與企業價值決定。

也有不少人從心理層面分析，認為借錢投資最大的考驗其實是心態。許多人在帳面獲利時能接受槓桿，但當市場大幅修正、資產腰斬甚至被套牢數年後，往往難以承受壓力而做出錯誤決策。網友直言，投資能力之外，心理素質有時比技術分析更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。