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日銀升息市場反應平淡！網曝「利空出盡」原因 重點在聯準會訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
日本央行15日將政策利率調升至1%，為1995年來最高，也是去年12月以來首次升息。儘管市場擔心衝擊，日經指數和日圓匯率反應平淡，顯示升息已被預期消化，焦點轉向美國聯準會的後續決策。 法國新聞社
日本央行15日將政策利率調升至1%，為1995年來最高，也是去年12月以來首次升息。儘管市場擔心衝擊，日經指數和日圓匯率反應平淡，顯示升息已被預期消化，焦點轉向美國聯準會的後續決策。 法國新聞社

日本央行（BOJ）16日宣布將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，也是去年12月以來首次升息。儘管市場一度擔憂升息恐衝擊股市與全球資金流向，但消息公布後，日經指數與日圓匯率反應相對平淡，引發PTT股板熱烈討論，許多投資人認為市場早已提前消化相關利空。

根據媒體報導，日本央行指出，近期原油價格維持高檔，帶動企業物價持續攀升，5月企業物價指數（CGPI）年增率達6.3%。由於日圓長期疲弱推高進口成本，央行擔憂輸入性通膨持續擴大，因此決定升息至1%。此外，日本央行總裁植田和男因病住院缺席會議，由副總裁內田真一負責後續說明政策決策依據。

一名網友在PTT發文指出，日本央行升息結果與市場預期相符，因此日經指數並未出現明顯崩跌。他認為市場早已提前反應升息預期，接下來真正牽動全球資金方向的關鍵，仍將是美國聯準會（Fed）的利率決策與談話內容。

留言區最常見的觀點是「已反應」。不少網友表示，日本升息至1%的消息早在數月前便已被市場充分討論，因此公布後股市與匯市波動有限並不意外。有人直言「符合預期」、「利空出盡」，甚至認為真正重要的是聯準會後續是否釋出偏鴿或偏鷹訊號，而非日本央行這次的升息決定。

另一個討論焦點則集中在日圓匯率。有不少網友對於升息後日圓仍持續疲弱感到意外，認為日本央行動作過慢，未能有效扭轉市場對日圓的看空預期。部分人認為，日本長期低利率環境已形成龐大的套利交易，只升一碼難以改變資金流向；也有人指出，日本若大幅升息恐衝擊國債與經濟，因此央行只能採取漸進式調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日銀 升息 聯準會 央行 利率

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