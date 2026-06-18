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小米董座蹲街頭吃早餐⋯挨酸模仿黃仁勳！網笑：產品到行銷都要學

聯合新聞網／ 綜合報導
小米董事長雷軍近日在武漢街頭享用熱乾麵，被小女孩吐槽引發網友熱議。PTT討論聚焦雷軍是否模仿黃仁勳的親民形象，並質疑其「作秀式親民」的真誠性，網友形容為「東施效顰」。（圖／取自武漢文旅局）
小米董事長雷軍近日在武漢街頭享用熱乾麵，被小女孩吐槽引發網友熱議。PTT討論聚焦雷軍是否模仿黃仁勳的親民形象，並質疑其「作秀式親民」的真誠性，網友形容為「東施效顰」。（圖／取自武漢文旅局）

小米董事長雷軍日前現身武漢街頭，蹲坐路邊享用熱乾麵等在地早餐，並將相關照片分享到社群平台，卻意外因一名路過小女孩的吐槽成為網友熱議焦點。PTT網友轉貼新聞後，討論重心並未放在早餐本身，而是聚焦雷軍是否刻意模仿輝達執行長黃仁勳的親民形象，以及企業家「作秀式親民」究竟是否真能獲得大眾認同。

根據媒體報導，雷軍15日在武漢購買熱乾麵、麵窩及三鮮豆皮等當地特色早餐，並坐在路邊小板凳上用餐。他表示學生時期就習慣這樣吃早餐，多年來沒有改變。不過現場聚集大量攝影鏡頭拍攝，當雷軍與小男孩互動時，一名小女孩路過脫口而出質疑「吃早餐還要這麼多人拍照」，讓現場氣氛瞬間變得尷尬，也讓相關影片在網路上迅速發酵。

一名網友在PTT發文直言，雷軍向來有模仿國外科技領袖的形象，包括曾模仿賈伯斯、馬斯克，甚至學黃仁勳穿皮衣，如今又出現類似親民路線，因此認為這次遭到小女孩吐槽相當有趣。貼文也引導不少網友將焦點放在雷軍是否刻意複製黃仁勳的成功公關模式。

大多數網友對此抱持調侃態度，認為問題不在於吃路邊攤，而在於「刻意安排拍攝」。不少留言指出，若只是單純吃早餐並不會引發爭議，但特地帶著攝影團隊紀錄，再發布至社群平台，容易讓人感覺是在擺拍。有人形容這是「東施效顰」、「連親民都要抄襲」，也有人笑稱雷軍從產品、穿著到行銷手法都在模仿國外企業家，因此這次事件並不令人意外。

不過也有部分網友替雷軍緩頰，認為他本來就是中國企業家中較擅長經營個人品牌的人物，過去也常透過直播或社群與粉絲互動。有人指出，雷軍至少願意塑造較貼近民眾的形象，比起許多高高在上的企業領袖更容易拉近距離。此外，也有網友認為媒體過度解讀，畢竟在武漢街頭坐路邊吃早餐本就是當地常見景象，不一定與黃仁勳有直接關聯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

小米 輝達 黃仁勳 雷軍

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