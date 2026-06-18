金融股狂漲成最後一棒？網卻看好「還有高點」：1需求熱絡推升股價

金融股近期漲勢凌厲，富邦金、國泰金雙雙站上百元大關，中信金、元大金等大型金控也持續走高，引發PTT網友熱烈討論。一名網友發文指出，原本作為存股領息標的的金融股，如今殖利率已降至3%多，股價表現甚至超出許多人的預期，好奇「金融股怎麼一直在噴？」貼文曝光後，討論串迅速被「最後一棒」留言洗版，但也有不少投資人認為金融股基本面確實正在改善。

原PO表示，金融股向來被視為穩健型存股標的，過去投資人主要看重股息收益，但近來股價持續上漲，使殖利率明顯下滑。他認為即便有除權息行情加持，目前漲勢仍顯得過於強勁，因此好奇背後原因，並詢問其他投資人的看法。

對此，許多網友第一時間便以「金融最後一棒」回應，相關留言幾乎貫穿整個討論串。有人認為金融股通常被視為多頭市場末期的補漲族群，因此漲勢愈猛烈，反而愈需要提高警覺；也有人戲稱「每個月都最後一棒」、「最後一棒已經喊好幾年」，認為這句話早已成為股版經典迷因。不少投資人甚至反向看待這種說法，認為若真的相信金融股即將見頂，大可直接放空驗證。

另一派網友則從基本面角度分析，認為金融股上漲其實有跡可循。許多人指出，目前銀行放款需求仍相當熱絡，升息環境有助提升利差收入，加上證券業受惠台股成交量放大，壽險公司則搭上美股及AI行情，投資收益顯著成長。部分網友更提到，今年是少見銀行、證券、壽險三大獲利引擎同步發動的年度，因此金融股評價自然獲得提升。

此外，也有不少投資人認為金融股其實只是落後補漲。由於近年市場資金高度集中在AI與半導體類股，相較之下金融股漲幅仍不算特別誇張。有網友直言，當科技股本益比與股價頻創新高後，市場自然會尋找估值相對便宜的標的，金融股便成為資金輪動的重要方向。甚至有人喊出富邦金上看200元、國泰金挑戰150至180元等樂觀目標價。

不過，也有部分投資人開始考慮獲利了結。有人坦言自己已陸續減碼，認為殖利率下滑後吸引力有所降低；但另一派則表示，若以今年獲利表現推估明年配息，目前股價未必真的昂貴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。