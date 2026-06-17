月領5萬原地退休？女友靠「3檔高股息ETF」過活他憂風險高 網一面倒挺女方

究竟是理財有方，還是逃避現實？一位男網友在Dcard求助，現年30歲的女友已經沒工作快半年了，原因是她主要投資0056、00878、00713等高股息ETF，加上一些零星股票，總資產大約500到600萬。根據女友說法，每個月領到的股息利息約有3到5萬，因為開銷很少，目前給的利息絕對夠用，女友似乎打算就此「原地退休」。原PO起初以為女友只是想休息，沒想到時間越拖越久，讓他感到非常不安。

原PO坦言，自己的擔憂來自於對未來的風險評估，上網研究後認為「高股息很危險」，利息不一定能長期維持穩定，風險極高。他曾多次詢問女友未來規劃，對方卻總是以「再看看」帶過。

原PO焦慮地表示，女友太久沒工作，心態上已經變得更不想工作，擔心她未來會更難跨出社會，「這幾個月她的確都是用利息為生，乍看之下很安全，但我真的很擔心哪天股票不好了，怎麼辦…」。他甚至提到自己問過AI，連AI也不支持這種靠利息生活的方式。

然而，大多數網友的看法與原PO截然不同，反而認為女方非常有能力，紛紛留言開酸，「這麼會理財的女友要珍惜呀」、「根本是我的理想生活」、「她有花你的錢嗎？還是你把她賺的都當你的嗎」、「首先她能夠有600萬，代表她有這個能力賺到這筆錢，即使賠光了，東山再起也不是問題」、「她把自己的錢滾到這個程度，當然是回家躺著賺啊」、「真正愛對方的伴侶，不會想看她上班當勞工」。

也有人針對女方的資產組合進行微婉且專業的分析指出，如果女方有持續將股息再投入，資產規模絕對不只當前的數字。這三檔熱門ETF就算遇到股災，通常也都能保有5%的年利息。以600萬資產計算，每年最差也有30萬收入，這還不含複利效果，提醒如果擔心應該不是用AI查，而是要實際做功課了解。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。