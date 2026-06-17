兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

新竹一名科技公司工程師，原本擁有穩定工作，卻在社群平台開設投顧群組，靠著分享個股分析與投資建議吸引會員付費加入。短短不到一年時間累積116名會員，收取約76萬元費用，最終卻因未取得合法投顧資格，被法院認定非法經營證券投資顧問業務，判處6個月徒刑、併科100萬元罰金，犯罪所得全數沒收。

根據判決內容，該名工程師透過Instagram刊登獲利資訊招攬會員，再以每月666元至1800元不等費用，邀請加入Discord群組。在群組內提供個股趨勢分析、買賣時機等投資建議，累積收入超過76萬元。

雖然他出庭時坦承犯行，並表示是因家庭經濟壓力與父親健康因素才想增加收入來源，但仍未獲法院採納。

消息曝光後，PTT網友也將討論焦點延伸到近年愈來愈盛行的財經網紅與付費會員制度。有網友直言，「現在一堆雜魚都能當股市老師」，認為社群平台降低了經營門檻，只要有流量就能塑造專家形象。也有人留言表示，「非法投顧沒牌照的也麻煩抓起來送新X勞改」，認為主管機關應該加強查核無照提供投資建議的行為。

此外，不少人也點名現今網路上的收費模式。有網友指出，「youtuber也有開會員群組牟利的，大剌剌的說會即時通知」，還有人質疑「財經網紅的，課都是幾百萬的在賣，都有照嗎？」、「要收費然後賣app不然賣課程啦，賣什麼明牌笑死」。另有網友更直白表示，「報牌網紅大多都神棍」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。