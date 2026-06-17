日銀升息⋯日股卻沒動！網曝「資金早已布局」真正焦點仍在聯準會

日本央行（日銀）宣布將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，消息一出隨即在PTT股板引發熱議。不過與部分投資人預期不同的是，日圓匯率及日股並未出現劇烈波動，讓不少網友直呼「完全沒反應」。討論焦點除了升息本身，也延伸至日本通膨、日圓貶值以及未來聯準會政策方向。

根據媒體報導，日本央行16日召開貨幣政策會議，決定將利率由約0.75%上調至1%，這也是去年12月以來首度升息。日銀指出，在國際油價維持高檔及企業物價持續上漲背景下，若升息速度落後於物價成長，可能加劇輸入性通膨壓力。此外，日圓長期疲弱導致進口成本攀升，也成為支持升息的重要原因。值得注意的是，總裁植田和男因病住院缺席會議，由副總裁內田真一負責對外說明決策依據。

一名網友在PTT發文表示，市場對此次升息其實早有心理準備，因此無論日經指數或匯市反應都相對平淡。他指出，日股並未因升息而大跌，顯示相關利空可能早已反映在價格之中，接下來市場真正關注的焦點仍是美國聯準會的利率決策與政策談話內容。

不少網友也抱持類似看法，認為此次升息屬於「符合預期」，因此市場沒有出現太大波動。有留言表示「利空出盡」、「早就Price in了」，也有人指出過去幾個月市場持續討論日本升息議題，資金早已提前布局。此外，部分投資人認為1%的利率其實已是日本近年少見的高水準，若回到幾年前，市場恐怕很難想像日本能夠重返升息循環。

不過另一派網友則認為，日本此次升息幅度仍然太小，難以真正扭轉日圓疲弱局面。許多人注意到日圓匯率幾乎沒有明顯反彈，因此直言「日幣沒救了」、「升了也沒反應」。也有網友擔心日本過去長期維持超低利率，如今才開始緩慢升息，可能已錯過最佳時機。另有不少人在推文中糾正部分投資人誤讀標題，強調此次是「升息至1%」，而非一次升息1%，實際調升幅度僅為1碼（0.25個百分點）。

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