長年挨酸反指標⋯謝金河的受眾在哪？支持派曝關鍵：若長期跟績效不差

財信傳媒董事長謝金河長年活躍於台灣財經媒體，不過隨著網路世代崛起，其市場影響力與專業性也時常成為討論焦點。一名PTT網友近日發文好奇，外界對謝金河評價褒貶不一，但他仍經常受邀參與媒體節目、銀行講座與企業活動，因此詢問「謝金河的受眾到底是誰？」貼文曝光後引發大量討論，網友對其定位與價值出現明顯分歧。

原PO表示，自己接近50歲，成長過程中經常接觸《財訊》、《今周刊》等財經媒體，因此對謝金河並不陌生。不過近年來在網路社群中，年輕投資人對其評價似乎偏向負面，因此好奇究竟是哪些族群仍持續關注其言論。他推測可能是企業主、醫師、律師等高收入但沒有時間深入研究投資的人士，或是年長投資人較容易信任長期活躍於媒體的人物，因此拋出討論。

支持謝金河的網友認為，雖然個股評論未必每次都準確，但其對總體經濟與產業大方向的判斷並不差。有人指出，他早年即看好美中貿易戰後台灣受惠、台股長期多頭等趨勢，如今回頭檢視確實有部分觀點獲得驗證。也有網友認為，謝金河本質上是媒體人而非分析師或基金經理人，因此重點在於資訊整理與趨勢觀察，而非提供精準買賣點位。部分留言甚至認為，長期跟隨其看好台股的論點，這幾年績效未必會差。

另一方面，批評聲浪同樣不少。許多網友直言謝金河最常被拿來當「反指標」，認為其言論經常出現在市場情緒高點或低點附近，因此才成為鄉民調侃對象。也有人認為他所談論的內容大多屬於市場已知資訊，缺乏獨到觀點，甚至質疑其影響力更多來自媒體資源與個人頭銜，而非投資績效本身。部分留言更直指，他的知名度主要建立在長年經營財經媒體，而非實際投資成果。

此外，不少網友從媒體產業角度分析，認為謝金河之所以長期受到關注，與其身兼財經媒體負責人、擁有廣泛企業與金融圈人脈有關。有曾參加相關講座的網友觀察，現場聽眾以退休族與中高齡投資人居多，也有人認為其角色更接近財經評論員或趨勢說書人，而非投資顧問。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。