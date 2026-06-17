快訊

台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

長年挨酸反指標⋯謝金河的受眾在哪？支持派曝關鍵：若長期跟績效不差

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河引發網友熱烈討論，對其受眾與市場影響力存在明顯分歧。支持者認為其對經濟趨勢的判斷準確，批評者則指其言論常成為「反指標」，質疑影響力來自媒體資源。 中央通訊社
財信傳媒董事長謝金河引發網友熱烈討論，對其受眾與市場影響力存在明顯分歧。支持者認為其對經濟趨勢的判斷準確，批評者則指其言論常成為「反指標」，質疑影響力來自媒體資源。 中央通訊社

財信傳媒董事長謝金河長年活躍於台灣財經媒體，不過隨著網路世代崛起，其市場影響力與專業性也時常成為討論焦點。一名PTT網友近日發文好奇，外界對謝金河評價褒貶不一，但他仍經常受邀參與媒體節目、銀行講座與企業活動，因此詢問「謝金河的受眾到底是誰？」貼文曝光後引發大量討論，網友對其定位與價值出現明顯分歧。

原PO表示，自己接近50歲，成長過程中經常接觸《財訊》、《今周刊》等財經媒體，因此對謝金河並不陌生。不過近年來在網路社群中，年輕投資人對其評價似乎偏向負面，因此好奇究竟是哪些族群仍持續關注其言論。他推測可能是企業主、醫師、律師等高收入但沒有時間深入研究投資的人士，或是年長投資人較容易信任長期活躍於媒體的人物，因此拋出討論。

支持謝金河的網友認為，雖然個股評論未必每次都準確，但其對總體經濟與產業大方向的判斷並不差。有人指出，他早年即看好美中貿易戰後台灣受惠、台股長期多頭等趨勢，如今回頭檢視確實有部分觀點獲得驗證。也有網友認為，謝金河本質上是媒體人而非分析師或基金經理人，因此重點在於資訊整理與趨勢觀察，而非提供精準買賣點位。部分留言甚至認為，長期跟隨其看好台股的論點，這幾年績效未必會差。

另一方面，批評聲浪同樣不少。許多網友直言謝金河最常被拿來當「反指標」，認為其言論經常出現在市場情緒高點或低點附近，因此才成為鄉民調侃對象。也有人認為他所談論的內容大多屬於市場已知資訊，缺乏獨到觀點，甚至質疑其影響力更多來自媒體資源與個人頭銜，而非投資績效本身。部分留言更直指，他的知名度主要建立在長年經營財經媒體，而非實際投資成果。

此外，不少網友從媒體產業角度分析，認為謝金河之所以長期受到關注，與其身兼財經媒體負責人、擁有廣泛企業與金融圈人脈有關。有曾參加相關講座的網友觀察，現場聽眾以退休族與中高齡投資人居多，也有人認為其角色更接近財經評論員或趨勢說書人，而非投資顧問。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 台股

延伸閱讀

00918確定配1.26元且「100%資本利得」！收盤狂飆改寫歷史新高…稀飯：規模破1100億

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

正2漲輸0050⋯他酸槓桿效果差！網勸「關注長期績效」不能只看百分點

千萬資產台積電、0050各半⋯加碼該選誰？網勸投00685L：費用更低

相關新聞

兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

新竹一名工程師經營非法投顧群組，收取會員費76萬元，被判6個月徒刑及100萬罰金。法院認定其未取得合法資格，該事件引發網友討論財經網紅的收費標準與監管問題。

日銀升息⋯日股卻沒動！網曝「資金早已布局」真正焦點仍在聯準會

日本央行（日銀）宣布將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，消息一出隨即在PTT股板引發熱議。不過與部分投資人預期不同的是，日圓匯率及日股並未出現劇烈波動，讓不少網友直呼「完全沒反應」。討論焦點除了升息本身，也延伸至日本通膨、日圓貶值以及未來聯準會政策方向。

長年挨酸反指標⋯謝金河的受眾在哪？支持派曝關鍵：若長期跟績效不差

財信傳媒董事長謝金河長年活躍於台灣財經媒體，不過隨著網路世代崛起，其市場影響力與專業性也時常成為討論焦點。一名PTT網友近日發文好奇，外界對謝金河評價褒貶不一，但他仍經常受邀參與媒體節目、銀行講座與企業活動，因此詢問「謝金河的受眾到底是誰？」貼文曝光後引發大量討論，網友對其定位與價值出現明顯分歧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。