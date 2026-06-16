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OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI甫向美國SEC遞交IPO申請便傳出遭到紐約州等多州檢察長聯合調查並發出傳票，要求提供廣告、用戶健康資料及未成年人保護等多項業務文件，讓上市計畫面臨法規監管變數。中央社
OpenAI甫向美國SEC遞交IPO申請便傳出遭到紐約州等多州檢察長聯合調查並發出傳票，要求提供廣告、用戶健康資料及未成年人保護等多項業務文件，讓上市計畫面臨法規監管變數。中央社

OpenAI才剛向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO申請文件，沒想到隨即傳出遭美國多州檢察長聯合調查，引發市場高度關注。根據外媒報導，紐約州檢察長辦公室已向OpenAI發出傳票，要求提供包括廣告投放、用戶留存、健康資料處理、未成年人保護以及模型行為等多項業務文件，讓原本備受期待的上市計畫增添變數。

此次調查也反映出AI產業面臨的監管壓力持續升高。除了OpenAI之外，包括Meta、Anthropic、Google與馬斯克旗下xAI等公司，先前也曾收到美國多州檢察長聯盟的關切函文，要求建立更多保護機制，避免聊天機器人對弱勢族群造成傷害。市場開始擔心，未來AI業者是否需要對模型輸出內容承擔更多法律責任。

消息曝光後，也在PTT掀起熱議。有網友認為這只是上市前的雜音，「壓低吃貨」；也有人懷疑背後存在商業競爭因素「對手出奧步拉」。還有網友點名近期同樣面臨限制的Anthropic，直言「最強的兩個AI模型商，雙雙被卡就精彩了」。

不過，也有部分投資人認為市場反應相當冷靜。網友指出，「費半和NASDAQ都在狂漲，代表根本沒人怕雙AI巨頭出事」，認為短期監管消息並未影響AI產業的成長趨勢。另有人表示，「美股還在慶祝狂歡中，根本不在乎這些小事」，顯示市場資金目前仍偏向樂觀看待AI發展前景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

OpenAI 美股 Google Meta

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