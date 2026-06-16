OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

台股即將迎來超級央行週、台指期結算及端午節變盤等三大考驗，分析師林漢偉則提出「川普80大壽行情」概念，認為若美伊和平協議順利達成，搭配聯準會偏鴿立場，台股有機會續攻。不過相關說法在PTT股板掀起熱議，多數網友對「生日行情」感到不可思議，也有人將焦點放在記憶體族群是否仍有上漲空間。

2026-06-16 09:59