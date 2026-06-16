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股票贈與三步驟全解析！蘇家宏律師：拿不出國稅局「這張紙」券商審查直接卡關

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇家宏律師詳細解析股票贈與子女的申辦流程，提醒投資人必須先至券商列印持股證明，再向國稅局申報並取得完稅或免稅證明書。記者林俊良／攝影
蘇家宏律師詳細解析股票贈與子女的申辦流程，提醒投資人必須先至券商列印持股證明，再向國稅局申報並取得完稅或免稅證明書。記者林俊良／攝影

蘇家宏律師在影音內容中說明了股票贈與的完整申辦流程。

他指出，若投資人計畫將手上的台積電聯發科等股票贈與給他人（例如：子女），首先必須證明自身確實持有該筆資產...

因此，第一步需要前往證券商（券商）列印並取得「持股證明」。

取得持股證明後，第二步是攜帶該證明至國稅局辦理贈與稅申報：

國稅局會依據申報當日的股票市價進行核定，確認該筆贈與屬於課稅或免稅範圍；若經核定屬於免稅額度之內，國稅局在審核完成後便會核發一張「贈與稅免稅證明書」。

最後一步，投資人必須手持國稅局核發的「免稅證明書」或「完稅證明書」，再度前往券商臨櫃辦理股票過戶手續。

蘇家宏律師特別提醒，目前的證券商審查機制非常嚴格，內部皆必須確認投資人已向國稅局完成申報、並確實取得相關稅務證明書後，才能依據相關資料協助填具表單，正式完成股票的贈與過戶流程。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國稅局 贈與稅 聯發科 台積電

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