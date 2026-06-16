聽新聞
0:00 / 0:00
股票贈與三步驟全解析！蘇家宏律師：拿不出國稅局「這張紙」券商審查直接卡關
蘇家宏律師在影音內容中說明了股票贈與的完整申辦流程。
他指出，若投資人計畫將手上的台積電或聯發科等股票贈與給他人（例如：子女），首先必須證明自身確實持有該筆資產...
因此，第一步需要前往證券商（券商）列印並取得「持股證明」。
國稅局會依據申報當日的股票市價進行核定，確認該筆贈與屬於課稅或免稅範圍；若經核定屬於免稅額度之內，國稅局在審核完成後便會核發一張「贈與稅免稅證明書」。
最後一步，投資人必須手持國稅局核發的「免稅證明書」或「完稅證明書」，再度前往券商臨櫃辦理股票過戶手續。
蘇家宏律師特別提醒，目前的證券商審查機制非常嚴格，內部皆必須確認投資人已向國稅局完成申報、並確實取得相關稅務證明書後，才能依據相關資料協助填具表單，正式完成股票的贈與過戶流程。
◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。