股票贈與三步驟全解析！蘇家宏律師：拿不出國稅局「這張紙」券商審查直接卡關

蘇家宏律師在影音內容中說明了股票贈與的完整申辦流程。

他指出，若投資人計畫將手上的台積電或聯發科等股票贈與給他人（例如：子女），首先必須證明自身確實持有該筆資產...

取得持股證明後，第二步是攜帶該證明至國稅局辦理贈與稅申報：

國稅局會依據申報當日的股票市價進行核定，確認該筆贈與屬於課稅或免稅範圍；若經核定屬於免稅額度之內，國稅局在審核完成後便會核發一張「贈與稅免稅證明書」。

最後一步，投資人必須手持國稅局核發的「免稅證明書」或「完稅證明書」，再度前往券商臨櫃辦理股票過戶手續。