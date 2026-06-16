新主席華許首秀…本周Fed利率決策會降息？網一面倒刷「0」：不升就謝天謝地

美國聯準會（Fed）本周將召開利率決策會議，也是新任主席華許上任後首次主持FOMC會議。在美伊雙方陸續釋出停戰訊號、油價回落之際，有股民發文詢問，若能源價格壓力趨緩，是否有機會透過降息刺激美國實體經濟，甚至猜測市場近期強勢上漲，是否已提前反映降息預期。

不過從討論區反應來看，多數投資人對本週降息並不樂觀。留言區幾乎被「0」洗版，不少網友直言「沒升息就不錯了」、「0，結束」、「不可能降息，最可能維持現狀」；也有人提醒，Fed並非主席一人說了算，而是透過投票機制決定利率政策，因此即使華許個人立場偏向降息，也不代表能直接推動政策轉向。

除了利率本身之外，更多投資人認為市場關注焦點其實是會後聲明與主席談話內容「重點是未來的預測以及點陣圖」、「不升不降已經是100%，要看講話偏鷹還是偏鴿」；市場普遍預期利率維持不變的情況下，華許的措辭與未來展望，反而可能成為影響股市走勢的關鍵。

也有部分網友認為，目前美股與台股的強勢表現，本來就不是建立在本週降息預期之上「市場已經解釋成不升息就是噴了」、「維持現狀就無腦噴噴了」、「現在是在噴降息？你認真的喔」，顯示不少投資人認為，只要Fed不釋出更鷹派訊號，市場就有機會延續樂觀氣氛。

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