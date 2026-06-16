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美股年底收高機率近7成！股民讚：印證「長期持有」重要性

聯合新聞網／ 綜合報導
美國股市下半年收高機率達68%，即使面對諸多利空因素，長期趨勢仍偏向上行。股民在PTT討論中認為這證明長期持有的重要性，然而也有人質疑66%的勝率，其參考價值存疑。 （路透）
美國股市下半年收高機率達68%，即使面對諸多利空因素，長期趨勢仍偏向上行。股民在PTT討論中認為這證明長期持有的重要性，然而也有人質疑66%的勝率，其參考價值存疑。 （路透）

美國百年股市統計顯示，下半年收高機率達68%，即使面對戰爭、油價飆升、通膨升溫等利空因素，長期趨勢仍偏向上行。消息在PTT股板引發討論，有人認為這再次證明長期持有的重要性，也有人質疑68%的機率其實並不算特別高，甚至直言「有說跟沒說一樣」，對報導結論抱持保留態度。

根據媒體報導，自1896年道瓊工業指數成立以來，約有68%的年份在7月至12月期間呈現上漲。研究人員指出，不論是地緣政治衝突、油價波動、通膨壓力、選舉結果或近期市場熱議的SpaceX上市等事件，都無法顯著改變這項長期統計規律。報導進一步引用「帶有向上漂移的隨機漫步」理論，認為股市短期走勢雖充滿雜訊，但長期仍具向上趨勢，因此預測短期波動的難度遠高於掌握長期方向。

一名網友在PTT轉貼文章從台股角度解讀這項研究。他認為台股作為全球科技供應鏈的重要一環，與美股特別是科技股關聯度極高，短線雖然難免受到市場情緒與國際事件影響，但若美股長期趨勢維持向上，對台股而言也是一劑「長線強心針」。原PO認為，這份研究再次提醒投資人不應過度執著短期漲跌，而應關注長期趨勢。

不少網友也認同長期偏多的觀點，認為美股數十年來本就維持上升軌道，「猜漲本來勝率就很高」、「美股根本不會跌」等留言陸續出現。有人指出標普500歷史上漲年度本來就遠多於下跌年度，因此長期投資美股本來就具備統計優勢。也有投資人樂觀看待後市，表示只要持續投入美股指數ETF，未來仍有機會分享企業獲利與經濟成長成果。

不過，另一派網友則對報導內容不以為然。有留言指出68%的勝率代表仍有32%的機率下跌，「三分之一機率被套牢並不低」，質疑這樣的數據是否真的具有太大參考價值。也有人認為，道瓊指數與台股連動性有限，相較之下應該觀察那斯達克或費城半導體指數才更具參考性。此外，還有網友調侃「現在才6月就在吹年底行情」、「等87%再來說」，認為市場變數仍多，不宜過度解讀單一統計結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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