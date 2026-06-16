快訊

MLB文字直播／李灝宇敲安擊退鄧愷威 3.1局送新高9K挨3轟掉5分、敗投候選

穆斯林遭殃！中國「去阿拉伯化」拆除清真寺圓頂

115分科測驗最後一天報名！考場時程、規定、8科衝刺總整理

聽新聞
0:00 / 0:00

台股天天劇烈波動 他笑問「會被關禁閉」？網直指：制度該改

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期波動劇烈，引發網友討論「大盤會不會被關禁閉」。有PTT網友好奇台股制度是否能應對如此震盪，貼文引發諷刺回應，並延伸至市場制度的探討。部分網友認為現行漲跌幅限制不符現代市場，另有分析指出大盤波動仍在正常範圍。記者余承翰／攝影
台股近期波動劇烈，引發網友討論「大盤會不會被關禁閉」。有PTT網友好奇台股制度是否能應對如此震盪，貼文引發諷刺回應，並延伸至市場制度的探討。部分網友認為現行漲跌幅限制不符現代市場，另有分析指出大盤波動仍在正常範圍。記者余承翰／攝影

台股近期可說是上沖下洗，震盪幅度劇烈，一名PTT網友好奇發文提出疑問，認為台股設有漲跌幅限制、警示股及處置機制，近來大盤又頻繁出現數百點甚至上千點震盪，好奇「台股大盤會不會也被列為注意股，甚至被關起來？」貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友將話題延伸到台股制度與「亞洲那斯達克」稱號，留言區充滿調侃與反諷。

原PO表示，台灣股市與其他市場相比較為特殊，不僅個股設有漲停、跌停限制，還有處置與警示制度，部分股票交易異常時甚至可能被限制撮合頻率。看到今年台股大盤多次出現劇烈波動後，他因此好奇，大盤是否也有可能因波動過大而被列為注意對象，甚至遭到「關禁閉」。

由於貼文本身帶有明顯玩笑意味，不少網友也跟著開玩笑回應。有人直接表示「有啊，禮拜五就關一天」、「大盤每週固定被關兩天」，還有人提醒本週適逢端午連假，「這週甚至要關三天」，藉此調侃台股休市制度。也有網友笑稱「大盤被關是什麼概念」、「會不會戴電子腳鐐監控」，讓整串討論充滿黑色幽默。

另一類留言則將話題帶回台股制度本身。不少網友再度拿出「亞洲那斯達克」稱號開酸，認為台股存在漲跌幅限制、T+2交割與警示股制度，與美股自由交易市場仍有差距。有人批評相關制度已不符合現代市場環境，也有人認為漲跌停板本身就是一種市場冷卻機制，因此大盤根本不需要額外被「關起來」。

此外，也有部分網友認真分析原PO的問題，指出目前台股大盤單日波動幅度其實大多落在1%至3%之間，與個股遭列警示或處置的標準仍有相當差距。有人表示，真正被處置的個股往往是短時間內連續大漲大跌，與大盤指數性質完全不同，因此「大盤被關」在現行制度下幾乎不可能發生。另有網友認為，近期市場雖然感覺震盪劇烈，但若與過去幾次重大股災相比，目前波動仍屬正常範圍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

延伸閱讀

台達電獲調升目標價！00896狂押8%直接吃補…今為最後買進日明除息

台積電（2330）10年前「買在170高點」！但過程…融資慘賠500萬連泡麵都比價

退休2000萬每年配5％有100萬花絕對安穩？算給你看：「考慮通膨」第27年就破產

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

相關新聞

股票贈與三步驟全解析！蘇家宏律師：拿不出國稅局「這張紙」券商審查直接卡關

股票贈與需遵循三大步驟，蘇家宏律師提醒，投資人必須先取得「持股證明」，再前往國稅局申報贈與稅，並取得免稅證明，最後方可在券商完成過戶。證券商審查嚴格，缺乏文件將導致無法過戶。

外資力挺華邦電！股民看好產業強勢：記憶體不再是景氣循環股

摩根大通最新報告看好記憶體產業進入「更高且更久」的超級週期，並給予華邦電「加碼」評等、目標價上看255元，引發PTT股板熱烈討論。除了華邦電能否達成外資喊出的天價目標外，網友也將話題延伸至整體記憶體族群，從南亞科、群聯到SSD市場供需變化都成為討論焦點，有人看好產業迎來重新定價，也有人質疑這類報告是否是新一波出貨訊號。

新主席華許首秀…本周Fed利率決策會降息？網一面倒刷「0」：不升就謝天謝地

美國聯準會（Fed）將在本周召開利率決策會議，這是新任主席華許首次主持。市場對降息持悲觀態度，大部分投資人認為維持利率不變的可能性更高，並集中關注會後聲明的措辭及未來展望。

台股天天劇烈波動 他笑問「會被關禁閉」？網直指：制度該改

台股近期可說是上沖下洗，震盪幅度劇烈，一名PTT網友好奇發文提出疑問，認為台股設有漲跌幅限制、警示股及處置機制，近來大盤又頻繁出現數百點甚至上千點震盪，好奇「台股大盤會不會也被列為注意股，甚至被關起來？」貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友將話題延伸到台股制度與「亞洲那斯達克」稱號，留言區充滿調侃與反諷。

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。