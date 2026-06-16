台股天天劇烈波動 他笑問「會被關禁閉」？網直指：制度該改

台股近期可說是上沖下洗，震盪幅度劇烈，一名PTT網友好奇發文提出疑問，認為台股設有漲跌幅限制、警示股及處置機制，近來大盤又頻繁出現數百點甚至上千點震盪，好奇「台股大盤會不會也被列為注意股，甚至被關起來？」貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友將話題延伸到台股制度與「亞洲那斯達克」稱號，留言區充滿調侃與反諷。

原PO表示，台灣股市與其他市場相比較為特殊，不僅個股設有漲停、跌停限制，還有處置與警示制度，部分股票交易異常時甚至可能被限制撮合頻率。看到今年台股大盤多次出現劇烈波動後，他因此好奇，大盤是否也有可能因波動過大而被列為注意對象，甚至遭到「關禁閉」。

由於貼文本身帶有明顯玩笑意味，不少網友也跟著開玩笑回應。有人直接表示「有啊，禮拜五就關一天」、「大盤每週固定被關兩天」，還有人提醒本週適逢端午連假，「這週甚至要關三天」，藉此調侃台股休市制度。也有網友笑稱「大盤被關是什麼概念」、「會不會戴電子腳鐐監控」，讓整串討論充滿黑色幽默。

另一類留言則將話題帶回台股制度本身。不少網友再度拿出「亞洲那斯達克」稱號開酸，認為台股存在漲跌幅限制、T+2交割與警示股制度，與美股自由交易市場仍有差距。有人批評相關制度已不符合現代市場環境，也有人認為漲跌停板本身就是一種市場冷卻機制，因此大盤根本不需要額外被「關起來」。

此外，也有部分網友認真分析原PO的問題，指出目前台股大盤單日波動幅度其實大多落在1%至3%之間，與個股遭列警示或處置的標準仍有相當差距。有人表示，真正被處置的個股往往是短時間內連續大漲大跌，與大盤指數性質完全不同，因此「大盤被關」在現行制度下幾乎不可能發生。另有網友認為，近期市場雖然感覺震盪劇烈，但若與過去幾次重大股災相比，目前波動仍屬正常範圍。

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