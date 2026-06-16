快訊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

男大生戴藍牙耳機追劇在耳朵爆炸！傻眼「不是雜牌」熱銷百萬 網狂吐槽

聽新聞
0:00 / 0:00

台股迎接3考驗⋯生日行情助攻！網熱議：記憶體族群有望再漲

聯合新聞網／ 綜合報導
台股將面臨超級央行週、台指期結算及端午節變盤三大考驗。分析師林漢偉指出，若美伊和平協議成功，加上聯準會的鴿派立場，記憶體族群或有再度上漲空間，引發網友熱議，但部分人對「川普80大壽行情」持懷疑態度。 中央通訊社
台股將面臨超級央行週、台指期結算及端午節變盤三大考驗。分析師林漢偉指出，若美伊和平協議成功，加上聯準會的鴿派立場，記憶體族群或有再度上漲空間，引發網友熱議，但部分人對「川普80大壽行情」持懷疑態度。 中央通訊社

台股即將迎來超級央行週、台指期結算及端午節變盤等三大考驗，分析師林漢偉則提出「川普80大壽行情」概念，認為若美伊和平協議順利達成，搭配聯準會偏鴿立場，台股有機會續攻。不過相關說法在PTT股板掀起熱議，多數網友對「生日行情」感到不可思議，也有人將焦點放在記憶體族群是否仍有上漲空間。

根據媒體報導，林漢偉指出，下週市場將面臨聯準會利率決策、台指期結算及節前效應等不確定因素，同時觀察美伊和平協議進展與聯準會主席人選釋出的政策訊號。他也提到，近期掛牌的SpaceX吸走市場資金，可能影響部分低軌衛星概念股表現。在選股方面，他認為受惠AI需求與供給受限的記憶體族群，包括華邦電、群聯及南亞科等，若出現拉回將是值得留意的布局標的。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將重點放在記憶體產業，整理報導內容指出，AI需求帶動全球記憶體大廠股價創高，加上0050等大型ETF調整成分股題材，相關概念股具備買盤與基本面支撐，即使大盤震盪仍有低接價值。不過原PO也提醒，操作上仍須設定停損停利，避免行情波動帶來風險。

討論區中，不少網友認同林漢偉對記憶體產業的看法，認為他過去幾個月持續看好記憶體行情，實際走勢也大致符合預測。有投資人表示「記憶體之神」、「這波看得算準」，也有人認為目前市場仍低估AI對DRAM與NAND需求的推升效果，因此即使股價已經漲了一段，後市仍值得期待。此外，也有持有華邦電、南亞科及群聯的網友關注後續表現，希望能藉由ETF調整與產業景氣續強獲得資金青睞。

然而，更多網友的焦點卻落在所謂的「川普80大壽行情」。許多人對此感到哭笑不得，直呼「80大壽行情是三小」、「川普生日也能當利多？」、「下週生日行情、下下週國慶行情？」甚至有人開玩笑表示「希望川普每天都過生日」。此外，也有投資人擔憂聯準會會議、日本升息及國際局勢變化才是真正影響市場的關鍵因素，認為生日與股市連結過於牽強。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 川普 記憶體

延伸閱讀

美伊達成協議、油價大跌 台指期夜盤上衝突破46,000點大關

退休2000萬每年配5％有100萬花絕對安穩？算給你看：「考慮通膨」第27年就破產

00878、0056、00919組月配息落伍了！稀飯：00896搭00891和00927漲更兇

OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

相關新聞

美股年底收高機率近7成！股民讚：印證「長期持有」重要性

美國百年股市統計顯示，下半年收高機率達68%，即使面對戰爭、油價飆升、通膨升溫等利空因素，長期趨勢仍偏向上行。消息在PTT股板引發討論，有人認為這再次證明長期持有的重要性，也有人質疑68%的機率其實並不算特別高，甚至直言「有說跟沒說一樣」，對報導結論抱持保留態度。

台股迎接3考驗⋯生日行情助攻！網熱議：記憶體族群有望再漲

台股即將迎來超級央行週、台指期結算及端午節變盤等三大考驗，分析師林漢偉則提出「川普80大壽行情」概念，認為若美伊和平協議順利達成，搭配聯準會偏鴿立場，台股有機會續攻。不過相關說法在PTT股板掀起熱議，多數網友對「生日行情」感到不可思議，也有人將焦點放在記憶體族群是否仍有上漲空間。

OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

OpenAI面臨美國多州檢察長聯合調查，要求提供業務文件，影響其IPO計畫。儘管監管壓力提高，市場反應仍然熱烈，美股主要指數持續上漲，顯示投資者對AI產業的樂觀態度。

股票贈與三步驟全解析！蘇家宏律師：拿不出國稅局「這張紙」券商審查直接卡關

股票贈與需遵循三大步驟，蘇家宏律師提醒，投資人必須先取得「持股證明」，再前往國稅局申報贈與稅，並取得免稅證明，最後方可在券商完成過戶。證券商審查嚴格，缺乏文件將導致無法過戶。

外資力挺華邦電！股民看好產業強勢：記憶體不再是景氣循環股

摩根大通最新報告看好記憶體產業進入「更高且更久」的超級週期，並給予華邦電「加碼」評等、目標價上看255元，引發PTT股板熱烈討論。除了華邦電能否達成外資喊出的天價目標外，網友也將話題延伸至整體記憶體族群，從南亞科、群聯到SSD市場供需變化都成為討論焦點，有人看好產業迎來重新定價，也有人質疑這類報告是否是新一波出貨訊號。

新主席華許首秀…本周Fed利率決策會降息？網一面倒刷「0」：不升就謝天謝地

美國聯準會（Fed）將在本周召開利率決策會議，這是新任主席華許首次主持。市場對降息持悲觀態度，大部分投資人認為維持利率不變的可能性更高，並集中關注會後聲明的措辭及未來展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。