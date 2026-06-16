台股迎接3考驗⋯生日行情助攻！網熱議：記憶體族群有望再漲

台股即將迎來超級央行週、台指期結算及端午節變盤等三大考驗，分析師林漢偉則提出「川普80大壽行情」概念，認為若美伊和平協議順利達成，搭配聯準會偏鴿立場，台股有機會續攻。不過相關說法在PTT股板掀起熱議，多數網友對「生日行情」感到不可思議，也有人將焦點放在記憶體族群是否仍有上漲空間。

根據媒體報導，林漢偉指出，下週市場將面臨聯準會利率決策、台指期結算及節前效應等不確定因素，同時觀察美伊和平協議進展與聯準會主席人選釋出的政策訊號。他也提到，近期掛牌的SpaceX吸走市場資金，可能影響部分低軌衛星概念股表現。在選股方面，他認為受惠AI需求與供給受限的記憶體族群，包括華邦電、群聯及南亞科等，若出現拉回將是值得留意的布局標的。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將重點放在記憶體產業，整理報導內容指出，AI需求帶動全球記憶體大廠股價創高，加上0050等大型ETF調整成分股題材，相關概念股具備買盤與基本面支撐，即使大盤震盪仍有低接價值。不過原PO也提醒，操作上仍須設定停損停利，避免行情波動帶來風險。

討論區中，不少網友認同林漢偉對記憶體產業的看法，認為他過去幾個月持續看好記憶體行情，實際走勢也大致符合預測。有投資人表示「記憶體之神」、「這波看得算準」，也有人認為目前市場仍低估AI對DRAM與NAND需求的推升效果，因此即使股價已經漲了一段，後市仍值得期待。此外，也有持有華邦電、南亞科及群聯的網友關注後續表現，希望能藉由ETF調整與產業景氣續強獲得資金青睞。

然而，更多網友的焦點卻落在所謂的「川普80大壽行情」。許多人對此感到哭笑不得，直呼「80大壽行情是三小」、「川普生日也能當利多？」、「下週生日行情、下下週國慶行情？」甚至有人開玩笑表示「希望川普每天都過生日」。此外，也有投資人擔憂聯準會會議、日本升息及國際局勢變化才是真正影響市場的關鍵因素，認為生日與股市連結過於牽強。

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