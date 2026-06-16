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外資力挺華邦電！股民看好產業強勢：記憶體不再是景氣循環股

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根大通最新報告看好記憶體產業進入「超級週期」，將華邦電目標價升至255元，引發股民熱議。部分網友樂觀認為需求正增，市場已不再循環；也有聲音對外資報告表現懷疑，提醒記憶體市場波動劇烈。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
摩根大通最新報告看好記憶體產業進入「超級週期」，將華邦電目標價升至255元，引發股民熱議。部分網友樂觀認為需求正增，市場已不再循環；也有聲音對外資報告表現懷疑，提醒記憶體市場波動劇烈。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

摩根大通最新報告看好記憶體產業進入「更高且更久」的超級週期，並給予華邦電「加碼」評等、目標價上看255元，引發PTT股板熱烈討論。除了華邦電能否達成外資喊出的天價目標外，網友也將話題延伸至整體記憶體族群，從南亞科、群聯到SSD市場供需變化都成為討論焦點，有人看好產業迎來重新定價，也有人質疑這類報告是否是新一波出貨訊號。

根據媒體報導，摩根大通認為全球記憶體市場已進入規模更大、持續時間更長的上升循環。除了傳統DRAM市場供需改善外，華邦電在SLC NAND Flash與NOR Flash兩大領域皆位居全球龍頭，也被視為未來營運成長的重要優勢。基於產業景氣與公司競爭力，小摩將華邦電目標價提高至255元，創下外資圈對華邦電最高目標價紀錄。

一名網友在PTT發文引用法人圈近期觀點，提到AI浪潮正持續擠壓記憶體產能，甚至以汽車廣告名句「你終究要買歐系車的，何不一開始就買」來形容當前行情，認為代理式AI時代來臨後，市場正展開新一波重新定價。發文內容透露對記憶體後市偏向樂觀，認為產業供需結構已不同於過往景氣循環模式。

不少網友也認同產業正處於強勢週期，認為過去一路質疑記憶體行情的人已經被市場打臉。有留言指出「記憶體不再是景氣循環股」、「需求越來越大，價格自然年年漲」，也有人認為目前市場仍低估AI伺服器對DRAM與SSD的需求。有投資人分享觀察指出，近期部分SSD產品已出現供貨緊張跡象，與前幾個月市場情況明顯不同，顯示需求確實正在升溫。

不過，另一派網友則保持保留態度，看到外資喊出255元目標價後直呼「完了」、「出貨文來了」，認為記憶體產業向來波動劇烈，外資報告往往隨景氣快速翻多翻空。還有不少人將焦點放在群聯身上，質疑其基本面並未明顯惡化，股價卻明顯落後其他記憶體族群，相關討論甚至比華邦電本身更熱烈。此外，也有網友認為南亞科才是本波行情真正受惠者，若華邦電能達到255元目標價，其他DRAM廠商股價恐怕也將出現更大幅度的重估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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