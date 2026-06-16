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SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

聯合新聞網／ 綜合報導
SpaceX上市後市值達2.1兆美元，但財報顯示首季虧損42.76億美元，引發市場對其高估值的質疑。謝金河的評論引發網友戲謔，質疑其影響力，並將其形象視為反向指標。部分網友認為SpaceX具長期投資潛力，然而也有聲音指其估值過高。 中央通訊社
SpaceX上市後市值達2.1兆美元，但財報顯示首季虧損42.76億美元，引發市場對其高估值的質疑。謝金河的評論引發網友戲謔，質疑其影響力，並將其形象視為反向指標。部分網友認為SpaceX具長期投資潛力，然而也有聲音指其估值過高。 中央通訊社

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

根據媒體報導，謝金河以SpaceX為例指出，該公司今年首季營收46.9億美元，卻虧損42.76億美元，若非馬斯克光環，一般投資人恐怕難以接受如此財報表現。不過他認為，市場願意給予高估值，反映的是投資人對未來成長潛力的期待，也代表全球資本市場正在重新定義企業價值。他同時提到，未來包括AI新創Anthropic等企業上市後，也可能獲得市場高度追捧。

一名網友在PTT轉貼新聞將焦點放在謝金河的評論影響力，發文笑稱「東方神秘力量挑戰世界首富馬投顧？」並點名Anthropic也被謝金河看好，質疑「看來是凶多吉少？IPO上車的那一批要住山頂了？」明顯是在調侃謝金河長年被股民冠上反向指標稱號，暗示其看好反而可能成為利空訊號。

多數網友也延續相同論調，認為真正值得討論的不是SpaceX，而是「老謝效應」。大量留言出現「丸子」、「完了」、「火箭要墜落了」、「今晚100見」、「準備跌破發行價」等戲謔說法，甚至有人形容這是「東方神秘力量VS世界首富」、「人類史上最大IPO對決老謝」，認為謝金河的發言比基本面更受關注。還有人回憶過去特斯拉曾被謝金河看衰後股價大漲，因此笑稱SpaceX恐怕反而要噴向火星。

不過也有部分網友認真討論SpaceX的投資價值。有支持者認為SpaceX本來就是典型的「本夢比」公司，市場買的是未來太空產業與火星殖民的願景，與特斯拉早期發展模式相似；也有人指出，Starlink衛星網路與火箭回收技術已具備實際商業價值，不應只看短期虧損。另一派則認為目前估值過高，太空產業距離大規模獲利仍有很長距離，甚至有人直言「買SpaceX是賭博，但不要騙自己是投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SpaceX 謝金河 馬斯克

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