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成交量一路萎縮是逃命波？熱議大盤「量縮價漲」真相：大家都惜售不想賣

聯合新聞網／ 綜合報導
台股15日大漲1227.95點收在45396.99點，但因成交量由5月底的1.9兆元一路萎縮至1兆640億元，引發PTT網友擔憂是否為價量背離的逃命波、並考慮在端午節前逢高減碼。記者曾吉松／攝影
台股15日大漲1227.95點收在45396.99點，但因成交量由5月底的1.9兆元一路萎縮至1兆640億元，引發PTT網友擔憂是否為價量背離的逃命波、並考慮在端午節前逢高減碼。記者曾吉松／攝影

台股15日強勢上攻，加權指數大漲1227.95點、收在45396.99點，漲幅達2.78%；櫃買指數也同步走高，上漲9.65點至429.37點。不過有網友觀察，從5月底創下逾1.9兆元大量後，近期成交量一路縮減，15日成交值約1兆640億元，讓他好奇是否已出現「價量背離」，甚至擔心只是反彈波或逃命波。

原PO在PTT發文指出，大盤雖然持續上漲，但成交量卻未同步放大，櫃買成交量甚至接近腰斬，因此開始思考是否該在本周逢高減碼，避免所謂的「端午變盤」。他也提到投資專家張錫曾表示，今年才剛過一半，不太可能現在就直接漲到5萬點，因此對後市抱持觀望態度。

不過多數網友對於「量縮上漲等於轉弱」的看法並不買單。有網友認為，「量少還漲=賣的人少阿」、「量縮價漲，怎麼不解讀是人人搶著，一點點量價格就上去了」、「量少大漲表示大家都惜售股票」，認為目前市場反而呈現持股者不願賣出的狀態。

也有人指出，現在的成交量環境早已不同於過去，「一兆算量很少麼？」、「台股一兆成交量也算萎縮的時代來了」、「現在台股的股票價格，成交量1兆是基本」，認為若以目前台積電等高價股市值來看，1兆元成交量其實仍屬於相當活絡的水準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

櫃買指數 台股 台積電

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