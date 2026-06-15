退休2000萬每年配5％有100萬花絕對安穩？算給你看：「考慮通膨」第27年就破產

常聽到有人會說，「等存到2000萬退休，放到報酬率穩定5%的地方，每年有100萬可以花就夠了。」

先不說是不是真的有能每年穩定5%的地方，如果沒有，只要有一年不到5%甚至是負的，這個退休計畫很有可能就破功了。

這個想法還有一個很大的問題，是在沒有考慮通膨，通膨會有多大的影響？假設每年通膨3%，每年的生活花費隨通膨增長，退休後的提領金額會變成：

第1年：100萬 第10年：130萬 第20年：175萬 第30年：236萬 第40年：317萬

大約第25年就會翻2倍，第38年就會翻3倍，看起來感覺很誇張，但看看20年前一片雞排、一碗牛肉麵的價格，再跟現在相比，其實差不多就是這個幅度，一點都不誇張。

那如果把通膨考慮進去，這個退休計畫會發生什麼事？退休後的剩餘本金：

第10年：1833萬 第20年：1071萬 第27年：-94萬

第20年時本金就會腰斬，第27年時就會破產，連30年都撐不過。

如果想要本金不會縮水的話，退休金至少要拉高到3100萬。

同樣報酬率5%，初始提領100萬，通膨3%，退休金3100萬，退休後的剩餘本金：

第10年：3625萬（實質購買力：2697萬） 第20年：3989萬（實質購買力：2209萬） 第30年：3925萬（實質購買力：1617萬） 第40年：2934萬（實質購買力：900萬）

至少可以維持30年本金不會縮水，第40年開始才會低於初始的本金。

雖然本金不會縮水，但如果把本金也考慮通膨進去，剩餘本金的實質購買力（等同現在的購買力）是在縮水的。

如果要連剩餘本金的實質購買力都不要縮水，退休金要拉高到5000萬：

第10年：6720萬(實質購買力：5000萬) 第20年：9031萬（實質購買力：5000萬） 第30年：1億2136萬（實質購買力：5000萬） 第40年：1億6310萬（實質購買力：5000萬）

剩餘本金會隨著通膨成長，第24年就會破億，雖然數字看起來很驚人，好像越過越有錢，但其實實質的購買力並沒有成長。

要存到5000萬才能過每年花100萬的退休生活，這個數字讓人看了感覺遙不可及，但以上最大的問題，是在每年只追求5%的報酬，其實是非常不足的。

你以為5%是一個穩定的報酬率，可以讓你安心的過退休生活，但很有可能會讓你的退休計畫破功。

如果不要只是追求「每年穩定5%」，而是能承受波動改追求「年化報酬率8%」，一樣退休金2000萬，初始提領100萬，通膨3%，只有報酬率改為8%：

第10年：2688萬（實質購買力：2000萬） 第20年：3612萬（實質購買力：2000萬） 第30年：4855萬（實質購買力：2000萬） 第40年：6524萬（實質購買力：2000萬）

剩餘本金不會縮水，且可以維持實質購買力，完全可以維持每年100萬的退休生活，報酬率只是增加了3%，就讓退休金大大的從5000萬減少到2000萬，從原本的遙不可及變成指日可待。

過去20年美股跟台股的大盤年化報酬率，都有約9%~12%，所以只要透過指數化投資，或是股債搭配，要追求8%的年化報酬率其實並不難。

有些人覺得5%報酬率是求個安心，但恰恰相反是把自己推向危險，反而願意承受波動追求較高的報酬率，長期下來才會讓自己越走越安全。

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